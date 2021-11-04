نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والأهلي القادمة الجمعة والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم وتشكيل الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق كرة القدم على موعد مع المتعة مع انطلاق موعد مباراة الزمالك والأهلي القادمة في الدوري، القمة رقم 123 في الدوري لمن تبتسم الساحرة المستديرة، المباراة سوف تنطلق الجمعة القادمة الخامس من نوفمبر الحالي، ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والأهلي القادمة، تأتي المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز، وفيما يلي نتعرف على موعد المباراة بالتفصيل وأخبار الناديين وتشكيل الأهلي والزمالك المتوقع عبر موقع “ثقفني”.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

سوف تقام مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة الدولي، في الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز، وسوف تبدأ المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة العاشرة بتوقيت أبوظبي.

لمن تبتسم الساحرة المستديرة في ديربي القاهرة

لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يتسم دائماً بالمتعة والإثارة والاهتمام الإعلامي الكبير داخل مصر وفي أفريقيا والوطن العربي، ويتمتع الفريقين الكبيرين بقاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي، لذلك سوف تتجه أنظار الملايين من متابعي الرياضة داخل مصر وخارجها صوب استاد القاهرة اليوم الجمعة، لمتابعة المباراة والاستمتاع بها ولمعرفة من سيفوز بالقمة رقم 123.

القمة رقم 123 في الدوري

يدخل الأهلي مباراته القادمة في الدوري ضد الزمالك وهو على رأس ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف لصالح الشياطين الحمر، التاريخ في صالح المارد الأحمر حيث أن الأهلي هو الأكثر فوزاً على الزمالك في الدوري، فقد تقابل الفريقين في 240 مباراة في مختلف البطولات رسمي وودي، كانت الغلبة للمارد الأحمر فقد فاز الأهلي في 104 مباراة، وحقق الفارس الأبيض الفوز في 58 مباراة، وتعادل الفريقين في 78 مباراة، لكن كرة القدم لا تعرف غير بذل الجهد داخل المستطيل الأخضر، لذلك لا أحد يستطيع التكهن وتوقع نتيجة مباراة القمة القادمة.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك المتوقع

يسعى المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي للفوز بالمباراة، والاستمرار على قمة الدوري المصري، وقد فرض موسيماني سرية كبيرة على معسكر الفريق، حتى لا يتم تسريب الخطة والطريقة التي سوف يلعب بها أمام الزمالك، ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني المباراة ضاغطاً على الزمالك بطول الملعب، حتى لا يعطي للمنافس المساحة لعلمه بمهارة لاعبي الزمالك، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

الدفاع:- بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق.

الوسط:- محمد مجدي أفشة وأليو ديانج وعمرو السولية.

الهجوم:- بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي المتوقع

يسعى الفرنسي كارتيرون في فرض كلمته على المباراة. ويرغب في الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط. واعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز. كما أن الفرنسي لديه حلول وأوراق كثيرة في يده تمكنه من بلوغ هدفه، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- أبوجبل.

الدفاع:- الونش وعلاء وفتوح والمثلوثي.

الوسط:- طارق حامد ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وبن شرقي وإمام عاشور.

الهجوم:- عمرو السعيد.

طاقم تحكيم مباراة القمة 123

المستبعدون من قائمة الأهلي في لقاء القمة

فرض موسيماني الجنوب أفريقي السرية التامة على معسكر الأهلي استعداداً لمباراة القمة 123. وجاءت القائمة خالية من اللاعبين كهربا ومحمد محمود ومحمود وحيد ورامي ربيعة لأسباب فنية. فيما تم استبعاد كلاً من وليد سليمان وصلاح محسن للإصابة. وقد عاد من جديد حارس الأهلي الأمين محمد الشناوي. كما عاد أيضاً أليو ديانج بعد أن تم إيقافه مباراة واحدة بسبب الطرد في مباراة الأهلي والبنك الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

سوف يتم نقل مباراة الزمالك والأهلي القادمة على قناة أون تايم سبورت 1 اتش دي، وهي القناة المالكة بشكل حصري لحقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز.