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محمد سياف - ابو ظبي - في لقاء التحدي والاثارة يحل نادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري العام المصري للموسم الجاري 2021/2022، حيث يلتقي الفريقان الكبيران في اللقاء رقم 123 من لقاءت قمة الدوري المصري، حيث ستكون الاثارة والندية شعار اللقاء بين الفريقين، حيث أن كل فريق سوف يسعى جاهداً لإسعاد جماهيره المتعطشة للفوز بالثلاث نقاط الخاصة بالمباراة، خاصة وأن كلاً منهما يتنازعان الآن على اعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة وحكام المباراة:-

من المقرر أن تقام مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في القمة رقم 123 اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، وذلك على استاد القاهرة الدولي، وسوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات أون تايم سبورت من خلال الاستديو التحليلي للتعليق على أحداث المباراة.

وتعد قناة أون تايم سبورت On Time Sport هي الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري والتي يمكن استقبالها عبر ضبط الترددات الجديدة لها.

يدخل النادي الأهلي هذا اللقاء وفي جعبته 6 نقاط، و يتساوى معه نادي الزمالك في نفس عدد النقاط، ولكن الفارق فقط في فارق الأهداف بين الفريقين، حيث استطاع النادي الأهلي احراز أهداف أكثر من نادي الزمالك في المباراتين السابقتين مع النادي الاسماعيلي ونادي البنك الأهلي المصري.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك:-

بشكل رسمي استقرت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم المصرية على طاقم التحكيم الذي سوف يحكم مباراة القمة رقم 123، حيث تم اختيار الحكم الدولي محمد عادل لإدارة المباراة، ويعاونه حكم ال VAR أحمد الغندور.

وتعد مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك هي الأقوى في مباريات الدوري المصري والتي ينتظرها جمهور الفريقين بفارغ الصبر، حيث أن تلك المباراة عادة لا تخلو من الإثارة والندية بين لاعبي الفريقين، بفضل تعادل قوة اللاعبين بين الفريقين، ولهذا يفرض المدير الفني لكلا الفريقين السرية التامة حول مرانهما وخطة اللعب والتشكيل الرسمي الذي سيتم بموجبه خوض المباراة.