انت الان تتابع تفاصيل خبر تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة القمة 123 وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة القمة 123، يهتم بها مشجعي الفريقين الكبيرين والذين يبلغون الملايين داخل مصر وخارجها، خاصة وأن هناك ندية كبيرة بين الفريقين، ففى الموسم الماضي استطاع نادي الزمالك إزاحة النادي الأهلي عن لقب بطولة الدوري وذلك بعد فترة غياب طويلة للفريق الأبيض عن لقب البطولة، وبفضل مجهودات لاعبي الفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيزون حصد نادي الزمالك لقب بطولة الدوري العام للموسم 2020/2021.

تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة القمة 123 وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها:-

كشف الكابتن أحمد شوبير عن التشكيل المتوقع الذي سيخوض به فريق الزمالك والأهلي، مباراة القمة رقم 123، والتي سوف تقام في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 على استاد القاهرة الدولي بعد أن تم الانتهاء من كافة أعمال الاصلاحات والصيانة له، وقد جاء تشكيل الزمالك والأهلي وذلك كما يلي:-

أولاً :- تشكيل الأهلي:-

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

رباعي خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

ثلاثي خط الوسط: عمرو السولية، حسين الشحات، حمدي فتحي.

ثلاثي خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، قفشه.

ثانياً:- تشكيل الزمالك:-

محمد أبو جبل في حراسة المرمي.

رباعي خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، محمود علاء.

ثلاثي خط الوسط: إمام عاشور، طارق حامد، أحمد سيد زيزو.

ثلاثي خط الهجوم: أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري، يوسف أوباما.

وأضاف الكابتن أحمد شوبير بأن التشكيل السابق هو التشكيل الأقرب الذي سوف يخوض به كلا الناديين الكبيرين المباراة المرتقبة، وهناك عدد من اللاعبين على دقة الاحتياطي في كلا الناديين يمتلكان خبرة كبيرة لنيل شرف اللعب في تلك المباراة إذا ما أراد المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني، والمدير الفني لنادي الزمالك كارتيزون.

القنوات الناقلة للمباراة:-

ستقوم قنوان أون تايم سبورت بنقل أحداث المباراة حصرياً على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر والعالم العربي ويمكن ضبط ترددات قنوات أون تايم سبورت الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات، وتعد قناة أون تايم سبورت ناقل حصري لمباريات مسابقة كأس مصر وبطولة الدوري العام المصري.