نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق خبير تحكيمي على ضربة جزاء ضمك الغير محتسبة أمام الهلال ويوجه رسالة للحكام في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت حالة من الجدل بين متابعي كرة القدم السعودية بعد نهاية مباراة الهلال وضمك اليوم في مسابقة الدوري السعودي، وذلك لعدم احتساب ضربة جزاء ضمك بعد قيام لاعب الهلال بعرقلة مهاجم فريق ضمك ليسقط أرضاً داخل منطقة جزاء الزعيم، واختلف المتابعون في الآراء، فمنهم من أشار إلى صحة قرار الحكم بعدم احتساب ضربة الجزاء، والبعض الآخر أكد على أحقية حصول فريق ضمك على ضربة الجزاء في الدقيقة 52 من عمر المباراة، والتي تمكن فيها الهلال من اقتناص ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز بنتيجة 2-0 على استاد الامير فيصل بن فهد.

مدى صحة قرار عدم احتساب ضربة جزاء ضمك أمام الهلال

حسم خبراء التحكيم الشكوك المتناثرة حول صحة قرار حكم مباراة الهلال وضمك بعدم احتساب ضربة جزاء لصالح ضمك في الدقيقة 52 من عمر اللقاء التي شهدت تدخل لاعب الهلال محمد كانو على الكرواتي “ميو تساكتاش” مهاجم ضمك الذي سقط أرضًا متأثراً بعرقلته من قبل “كانو” داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة “كيفين بيمينتيل” قرر مواصلة اللعب وعدم احتساب مخالفة لصالح تساكتاش.

وأكد الخبير التحكيمي، فهد المرداسي عبر برنامج “شوت” المذاع على قنوات الشركة الرياضية السعودية “ssc” أن قرار الحكم بمواصلة اللعب وعدم احتساب ضربة جزاء ضمك في الدقيقة 52، هو قرار سليم معللا ذلك بأن لاعب ضمك هو من اتجه إلى لاعب الهلال “كانو” ثم اصطدم به وسقط بالقرب من الحكم الذي كان في موضع جيد لرؤية هذا التدخل، وبالتالي الحكم اتخذ القرار السليم.

وأشاد المرداسي في نهاية فقرة تحليل الحالات التحكيمية بأداء حكم مباراة الهلال وضمك وطالب الحكام السعوديين بالاستفادة منه قائلاً: ” أتمنى حكامنا يستفيدون من هذا الحكم، لأنه أدى أداء جيد جدًا”.

واستعرض المرداسي بطاقة الحكم البيروفي “كيفين” التي تضمنت حصوله على تقييم 8.4/10 مما يعكس أداءه الجيد على أرضية الملعب، وأوضحت البطاقة أيضا إشهار الحكم ثلاث بطاقات صفراء فقط، وانعدام حالات الطرد في المباراة.

ومن جهة أخرى رفع نادي الهلال بعد هذا الانتصار رصيده إلى النقطة 19 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بينما تجمد رصيد ضمك الذي يأتي في المركز الثاني عند النقطة ال21.