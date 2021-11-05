رسميا..نبيل معلول مدربا جديدا لفريق الكويت الكويتي

أكد المدرب التونسي نبيل معلول ، عبر صفحته الرسمية ، بأنه قد وقع رسميا على عقد توليه منصب المدرب الأول في فريق الكويت الكويتي.
وفي ما يلي نص التدوينة:
" تم بحمد الله توقيع عقد تدريب نادي الكويت الكويتي مع الأخ خالد الغانم رئيس النادي.
نسأل الله التوفيق"
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