نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وسوريا القادمة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة العراق وسوريا القادمة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، سيكون ملعب ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة القطري مسرحاً لإقامة مباراة العراق وسوريا في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك لحساب منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة، حيث ستكون أعين جماهير منتخبي العراق وسوريا منصبة حول هذا الملعب مساء يوم الخميس الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وتعد مباراة العراق وسوريا هي بمثابة الفرصة الأخيرة لكلا المنتخبين العربيين للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة “المجموعة الأولى” في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر في شتاء العام المقبل.

موقف وترتيب العراق وسوريا قبل المباراة

المنتخب العراقي يدخل هذه المباراة ولاشئ أمامه سوى الفوز، حيث أن منتخب أسود الرافدين لم يتمكن في المباريات الأربع الماضية في هذه المجموعة من تحقيق الفوز، لذا فإن هذه المباراة هي الفرصة الأخيرة للحفاظ على آمال جماهير أسود الرافدين في الوصول لنهائيات كأس العالم.

ويدخل منتخب العراق مباراته القادمة أمام نظيره السوري ولديه من ثلاث نقاط فقط جمعهم المنتخب العراقي من التعادل في ثلاث مواجهات أمام كل من: كوريا الجنوبية، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة، وتلقى هزيمة وحيدة كانت على يد المنتخب الإيراني، ليحتل بذلك المنتخب العراقي المركز الخامس وقبل الأخير في هذه المجموعة برصيد ثلاث نقاط، وبفارق سبع نقاط عن المنتخب الإيراني صاحب الصدارة.

على الجانب الآخر فإن حال المنتخب السوري لم يك أفضل من حال المنتخب العراقي، نسور قاسيون خيبوا آمال جماهيرهم خلال مشوارهم في هذه التصفيات، خاصة بعد أن توسم الجميع منهم الخير وبلوغ نهائيات كأس العالم.

ويدخل المنتخب السوري مباراته أمام نظيره العراقي ولديه نقطة وحيدة فقط حصل عليها منتخب نسور قاسيون من التعادل أمام منتخب الإمارات العربية المتحدة، وتلقى 3 هزائم على يد كل من: إيران، وكوريا الجنوبية، ولبنان، ليأتي المنتخب السوري في المركز السادس والأخير في جدول ترتيب هذه المجموعة.

موعد مباراة العراق وسوريا

وقد تقرر أن تُقام أحداث مباراة العراق وسوريا في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 مساء يوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دمشق.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة العراق وسوريا من خلال شاشة قناة الرابعة العراقية الرياضية، بالإضافة لنقل المباراة من خلال قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.