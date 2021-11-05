“قمة 11” موعد مباراة الشباب والنصر في الدوري || والتشكيل المتوقع وتاريخ مواجهات النصر والشباب

تترقب جماهير الكرة السعودية موعد مباراة الشباب والنصر، في قمة مباريات الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنقل المباراة عبر قنوات ssc الرياضية، مباراة اليوم لا تقبل القسمة على أثنين الفريقين يبحثان عن الفوز والحصول على النقاط الثلاث، الليوث أصحاب الملعب والمباراة اليوم يعيشون أفضل أوقاتهم بعد أ حققوا الفوز في 5 مباريات متتالية، مما جعله يحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما فريق النصر فقد 5 نقاط في أخر مباراتين بعد الهزيمة من الاتفاق والتعادل مع الفيحاء، مما جعل الفريق يتراجع في ترتيب الجدول ويحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة الشباب والنصر اليوم

14.50 ” بالتوقيت العالمي غرينتش”

15.50 ” بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر”.

16.50 ” بتوقيت مصر، السودان، ليبيا”.

17.50 ” بتوقيت السعودية، قطر، الكويت، العراق، سوريا، الأردن”.

18.50 ” بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان”.

تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين

تقابل الفريقين في دوري المحترفين بنظامه الجديد الحالي في 26 مباراة قبل هذا اللقاء، حقق الشباب السعودي الفوز في 10 لقاءات، بينما فاز النصر في 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 8 مباريات، سجل الشباب 30 هدف في شباك النصر بينما سجل النصر 26 هدف في شباك الشباب.

الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر ضد الشباب

يغيب عن النصر العديد من اللاعبين المؤثرين بسبب الإصابة، مثل المدافع عبد الله مادو، والمهاجم عبد الرزاق حمد الله، وعبد الفتاح أدم، والبرازيلي بيتي مارتينيز والتشكيل المتوقع كما يلي.

حراسة المرمى ” نواف العقربي”.

الدفاع ” محمد قاسم، علي لاجامي، فونيس موري، سلطان الغنام”.

الوسط ” عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، سامي النجعي”.

الهجوم ” عبد الفتاح عسيري، فينيست أبوبكر، أندرسون تاليسكا”.

الغيابات والتشكيل المتوقع للشباب ضد النصر اليوم

يغيب عن الشباب اليوم اللاعبين، سيبا جونيور، الفريد ندياي، حسان تمبكتي، عبد الله الشافع، وفيما يلي التشكيل المتوقع للشباب اليوم.

حراسة المرمى ” فواز القرني”.

الدفاع ” متعب الحربي، إيجور، أحمد شراحيلي، فواز الصقور”.

الوسط ” حسين القحطاني، بانيجا، تركي العمار.

الهجوم ” كارلوس جونيور، أوديون إيجالو، هاتان باهبري”.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 11 7 2 2 19 8:22 14 23 2 ضمك 11 6 3 2 19 10:14 4 21 3 الهلال 9 5 4 0 21 9:15 6 19 4 الشباب 10 5 3 2 20 11:19 8 18 5 الرائد 11 5 2 4 19 15:18 3 17 6 الأهلي 11 3 6 2 19 12:14 2 15 7 الفيحاء 9 4 2 3 21 9:11 2 14 8 الفيصلي 10 3 5 2 20 12:12 0 14 9 النصر 8 4 1 3 22 10:14 4 13 10 الفتح 10 3 3 4 20 10:10 0 12 11 الحزم 10 2 4 4 20 12:9 -3 10 12 التعاون 11 2 4 5 19 23:18 -5 10 13 الإتفاق 11 2 4 5 19 22:14 -8 10 14 أبها 11 3 1 7 19 22:11 -11 10 15 الباطن 11 2 3 6 19 13:7 -6 9 16 الطائي 10 2 1 7 20 18:8 -10 7

بطاقة المباراة