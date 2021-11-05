انت الان تتابع تفاصيل خبر ميعاد مباراة الاهلي والزمالك اليوم في الجولة الثالثة من الدوري المصري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يحتضن ملعب القاهرة الدولي مباراة الاهلي والزمالك في الأسبوع الثالث من منافسات الدورى المصري الممتاز، والتي تقام اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 على الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة ديربي القاهرة على قناة أون تايم سبورت أتش دي 1 بصوت المعلقين مدحت شلبي وحاتم بطيشة، ويعتبر هذا اللقاء الكروي من اللقاءات المثيرة التي ينتظرها أنصار كلا الفريقين

يخوض نادي الاهلي مباراة اليوم مواجها الزمالك وكلاهما يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري وفي جعبتهما رصيد 6 نقاط ويشاركهما صدارة الترتيب فريق بيراميدز، إلا أن المارد الأحمر متفوق بفارق الأهداف، مباراة اليوم سيميزها غياب “شيكابالا” للمرة الثالثة على التوالي بسبب قرار إيقافه من طرف لجنة الاتحاد المصري لكرة القدم .

ويرى المتابعون لمباريات بطولة الدوري المصري لكرة القدم أن الأبيض حامل اللقب هو الأوفر حظا للفوز بمباراة اليوم أمام الاهلي، نظرا لتمتعه بحالة من الاستقرار الفني منذ بداية الموسم الحالي، على عكس الأهلي الذي نجح حتى الآن في تحقيق الفوز على خصومه خلال المباريات السابقة من هذا الدوري إلا أن آداءه فنيا كان ضعيفا مقارنة بآداء الأبيض .

تشكيل الزمالك “الأبيض” المتوقع

محمد أبوجبل في حراسة المرمى

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي ، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح

خط الوسط: إمام عاشور، يوسف أوباما، طارق حامد

الهجوم: أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري

تشكيل الأهلي “المارد الأحمر” المتوقع

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع: أيمن أشرف، أكرم توفيق، علي معلول، بدر بانون

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانغ

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمد مجدي