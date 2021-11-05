السد يوافق على رحيل مدربه تشافي إلى برشلونة

قال نادي السد المنتمي لبطولة نجوم قطر لكرة القدم اليوم الجمعة إنه وافق على السماح برحيل مدربه الإسباني تشافي هرنانديز الذي يرغب في تولي تدريب ناديه السابق برشلونة بعد استغنائه عن مدربه الهولندي رونالد كومان مؤخرا.

وقال تركي العلي الرئيس التنفيذي للسد في بيان "أبلغنا تشافي قبل بضعة أيام برغبته في الانضمام إلى برشلونة خلال هذه الفترة وذلك بسبب المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

وكالات