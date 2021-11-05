موعد ماتش الاهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة مجاناً في الدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك ضد الأهلي اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري، حيث مباراة القمة التي تعتبر بطولة في حد ذاتها للفريقين، بغض النظر عن موقفهما في الدوري، ولكنها تبقى ذات أهمية خاصة دائماً، وما يزيد أهميتها هو قدومها في بداية الموسم لتؤثر نقاطها الثلاث بشكل كبير على شكل المنافسة بين الفريقين على اللقب الذي يحمله فريق الزمالك الموسم الماضي، بعد منافسه شرسه من الأهلي غريمه التقليدي انتهت لصالح رفاق كارتيرون، وينطلق موعد ماتش الاهلي والزمالك اليوم في الثامنة مساءاً بتوقيت مصر.

الزمالك صاحب الأرض في مباراة اللية يأمل في تحقيق ثالث انتصاراته في البطولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين، بالفوز على فريق إنبي في الجولة الأولى بهدفين دون رد سجلهما كلاً من أحمد سيد زيزو، وعمر السعيد، قبل أن يقواد الزمالك للفوز في الجولة الثاني ضد طلائع الجيش بنفس النتيجة، وسجلا هدفي الزمالك في المباراة، ليقتنص حامل اللقب ست نقاط، ويواصل بدايته الموفقة في الموسم الجديد، بعدما تمكن من بلوغ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بعدما تمكن من تجاوز فريق توسكر الكيني في الدور الثاني للبطولة بخمسة أهداف دون رد في مجموع المبارتين، حيث فاز الزمالك ذهاباً خارج ملعبه بهدف دون رد سجله بنشرقي، قبل أن ييفوز إياباً برباعية دون رد.

الأهلي لا يختلف وضعه عن الزمالك في ررغبته في تخقيق الفوز في مباراة قمة، واقتناص نقاط المباراة الثلاث، بعد أن بدأ الدوري بفوز كبير ضد فريق الإسماعيلي برباعية دون رد، حيث سجل أهداف الشياطين الحمر كلاً من علي معلول، بيرسي تاو “هدفين”، وأحمد عبد القادر، بعد أداء مميز من فريق الأهلي، لم يتمكن من تكراره في الجولة الثانية التي التقى فيها مع فريق البنك الأهلي، وحقق فوز صعب بهدف دون رد سجله محمد شريف، ليقتنص ثلاث نقاط أخرى ترفع رصيده إلى ست نقاط.

موعد ماتش الاهلي والزمالك اليوم

الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021.

8:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

9:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، قطر، الكويت، الأردن، وسوريا.

10:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

7:00 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي