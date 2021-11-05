موعد كلاسيكو الأهلي والزمالك وتردد قناة ON Time Sport الناقلة لها

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محمد سياف - ابو ظبي - يترقب الجمهور المصري ومحبي ومشجعي كرة القدم في مصر والوطن العربي، اللقاء المنتظر بين فريق النادي الأهلي المصري ونادي الزمالك في لقاء كلاسيكو القاهرة، حيث سيحل نادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على النادي الأهلي في هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة في مسابقة الدوري العام المصري للموسم الجاري 2021/2022، وذلك في لقاء القمة رقم 123، وترجع أهمية هذه المباراة، لكونها تحمل عنوان الندية والاثارة الكروية، حيث سيحرص كل فريق من الفريقين الكبيرين على إمتاع جماهيره خاصة وأننا ما زالنا في بداية منافسات بطولة الدوري العام للموسم الجاري 2021/2022.

موعد كلاسيكو الأهلي والزمالك :-

سيقام كلاسيكو الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام المصري للموسم الجاري في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، وذلك على استاد القاهرة الدولي بعد انتهاء كافة أعمال الصيانة به، حيث سيستضيف النادي الأهلي في هذه المباراة، نادي الزمالك، بطل الدوري العام للموسم الماضي 2020/2021 والذي استطاع انتزاعه من النادي الأهلي بجداره في الموسم الماضي، بعدما تعثر النادي الأهلي في المباريات الأخيرة من الدوري للموسم الماضي.

تردد قناة ON Time Sport الناقلة لها:-

ستقوم قناة ON Time Sport الناقل الحصري لمسابقة الدوري العام المصري، بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة من خلال الاستديو التحليلي لبرنامج الملعب الذي يقدمه الاعلامي المتميز الكابتن أحمد شوبير، حيث سيقام الاستديو التحليلي قبل المباراة وبعدها وذلك للتعليق على أحداث المباراة، ويمكن ضبط تردد قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات وذلك حتى يتم استقبال اشارتها بجودة عالية ودقة متناهية.

وقنوات أون تايم سبورت، تقوم بنقل العديد من المباريات واللقاءات الهامة سواء في كرة القدم أو الالعاب الرياضية الأخرى، ولعل أبرز ما تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقله هي مباريات المنتخب المصري سواء داخل مصر أو خارجها في التصفيات المقررة لبطولة كأس العالم في قطر، حيث من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع منتخب أنجولا في هذه التصفيات خلال الايام القليلة المقبلة، حيث نتمني جميعاً الفوز للمنتخب المصري في كل مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر.