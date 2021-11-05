نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الليوث يتقدمون” نتيجة مباراة الشباب والنصر 2021/11/05 الدوري السعودي الشباب يتقدم في النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الليوث والعالمي عن نتيجة مباراة الشباب والنصر، في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء المقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”، المباراة يدخلها الفريقين بهدف الفوز الشباب المنتشي بانتصاراته الأخيرة 5 انتصارات متتالية، والنصر المتعثر في الدوري يبحث عن طوق النجاة اليوم في اللقاء، المباراة انطلقت اليوم في الساعة الخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، وفيما يلي تفاصيل وملخص المباراة حتى ألان.

تحديث انتهت المباراة بنتيجة هدف دون مقابل سجله اللاعب هاتان باهبري في الدقيقة 23.

نتيجة مباراة الشباب والنصر اليوم

انطلقت المباراة بهجمات متبادلة بين الفريقين، حتى أستطاع نادي الشباب عن طريق هدافه هاتان باهبري في إحراز الهدف الأول للشباب في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، ثم بعدها بثلاث دقائق هجمة خطيرة للنصر ينقذها حارس الشباب المتألق فواز القرني، بعد تصديه لكرة عرضية تصل لفينست يمررها لينقض عليها الحارس الأمين للشباب، وينقذ هدف التعادل للنصر في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

هدف الشباب الأول في مرمى النصر اليوم

مباراة النصر والشباب اليوم

قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق يضيع الهدف الثاني للشباب من إيجالو، الذي استقبل تمريره بالخطأ من سلطان الغنام، ليجد نفسه وجهاً لوجه مع حارس النصر ويهدر هدف التعزيز المحقق، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف مقابل لاشيء للنصر، الذي سوف يسعى مدربه لتدارك النتيجة في الشوط الثاني، حتى لا تكون المباراة التي تتسبب في إقالته من تدريب الفريق.

ملخص مباراة الشباب والنصر

يضغط الآن فريق النصر بكل قوة من أجل إدراك هدف التعادل، ولكن تألق حارس الشباب يمنع العالمي من التعادل، تسديده خطيرة من تاليسكا يتصدى لها الحارس والآن الدقيقة 85 والنتيجة على حالها تفوق الشباب على النصر في النتيجة وهو ما سيجعل الشباب يدخل المربع الذهبي وينافس على اللقب الكبير.

تقابل الفريقين في مسابقة الدوري السعودي منذ أنطلاقة 89 مباراة، وهذه المباراة تحمل رقم 90 بين الفريقين، حقق الشباب الفوز في 32 مباراة بينما فاز العالمي في 31 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 26 مباراة، مما يدل على التقارب الكبير بين الفريقين في النتائج، سجل الشباب 109 هدف في شباك النصر، بينما سجل النصر 103 هدف في شباك الشباب، الأرقام متقاربة جداً بين الفريقين فلمن تكون الغلبة الليلة.

بطاقة مباراة النصر والشباب