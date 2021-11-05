القمة ال123 الأهلي والزمالك موعد المباراة وتشكيل الفريقين والقنوات الناقلة

قمة كروية مصرية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث خاض كل فريق مواجهتين جمعا من خلالهما 6 نقاط لكل فريق حيث فاز النادي الأهلي على الإسماعيلي برباعية وفاز على البنك الأهلي بهدف نظيف على الجانب الآخر حقق الفارس الأبيض فوزين بالجولتين السابقتين من البطولة على حساب انبي وطلائع الجيش وتحمل لقاءات القمة بين الفريقين إثارة ومتعة كبيرة فكل فريق يملك العديد من النجوم ولكل فريق أيضاً قاعدة جماهيرية كبيرة ويسعى كل فريق لحصد نقاط المباراة التي تعطيه دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على موعد مباراة القمة ال123 بين الأهلي والزمالك وتشكيل الفريقين والقنوات الناقلة.

القمة ال123 موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستضيف الفارس الأبيض نادي الزمالك النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بالجولة الثالثة اليوم الجمعة الموافق 5/11/2021 على استاد القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة العاشرة بتوقيت أبو ظبي بقيادة الحكم محمد عادل وسيتم نقل أحداث المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6/5. معامل الاستقطاب: رأسي.

تشكيل النادي الأهلي للمباراة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أيمن أشرف، حمدي فتحي، بدر بانون.

في منتصف الملعب: على معلول،عمرو السولية، آليو ديانج، أكرم توفيق.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، محمد شريف.

تشكيل نادي الزمالك للمباراة

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

في وسط الملعب: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما.

في خط الهجوم: يوسف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

وسبق لمدربي الفريقين موسيماني المدير الفني للأهلي وكارتيرون المدير الفني للزمالك خوض 7 لقاءت قمة مع فريقهم حقق موسيماني الفوز في 5 مباريات وتعادلا في مباراة وخسر مباراة وحيدة بينما فاز كارتيرون في ثلاث مواجهات وخسر في ثلاثة وتعادلا في مباراة.