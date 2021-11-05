نادي الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن شرط دخول مكتبه

كشف منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عدم دخول مكتبه في النادي الأبيض بالمبنى الإداري بالدور الثاني إلا بعد تطهيره، حيث أكد أن مكتبه في المادي لم يتم فتحه منذ عام، مؤكداً أنه منذ قرار رحيله عن النادي الأبيض خلال الفترة الماضية بقرار من الجهة الإدارية مع نهاية شهر نوفمبر 2020، مؤكداً أن الشركة سوف تتولى تطهيره قبل العودة لممارسة عمله خلال الفترة القادمة بعد قرار المحكمة، موضحاً أن مجلس الإدارة سوف يذهب من أجل استلام النادي وأنه سوف يذهب بعد ذلك بعد الانتهاء من تطهير المكتب.

شرط دخول مرتضى منصور مكتبه في نادي الزمالك

وكشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المجمد انه قد اتفق مع الدكتور” أشرف صبحي” وزير الشباب والرياضة على عودة مجلسه خلال الساعات القادمة إلى النادي، موضحاً أن الوزير قد تفهم ضرورة تنفيذ حكم القضاء الصادر بشان إلغاء قرار التجميد الصادر في شهر نوفمبر الماضي، حيث شدد انه قد عقد أكثر من جلسة مع وزير الرياضة خلال الفترة الماضية، وأنه قد تم وضع خارطة طريق من أجل عودة المجلس المنتخب خلال الفترة القادمة للقلعة البيضاء، كما أعرب المستشار مرتضى عن أمنيته بفوز النادي الأبيض اليوم على غريمه التقليدي النادي الأهلي في القمة رقم 123 للدوري المصري.

وأكد المستشار مرتضى منصور على دعمه الكبير للقلعة البيضاء سواء كان دخل المجلس أو خارجه، مشيراً أنه قد تعاقد مع العديد من اللاعبين المتواجدين حالياً مع الفريق الأول لكرة القدم، والذين حرصوا على إسعاد جماهير القلعة البيضاء بالفوز بالموسم الماضي وحصد الدوري المصري للموسم الماضي 2021، مشيراً أنهم قد نجحوا في تحقيق خمس بطولات في موسم واحد وهى كأس مصر، والكونفيدرالية، وكأس السوبر المصري السعودي، وكذلك كأس السوبر الأفريقي والمصري.

والجدير بالذكر تٌام حالياً مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري للموسم الجاري 2021-2022، ونجح النادي الأهلي بالفوز بالشوط الأول بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل من نادي الزمالك، ونجح الأهلي في السيطرة على مجربات الشوط، وأحرز الأهداف كل محمد شريف وعلي معلول من ضرية جزاء ولاعب الأهلي المحترف أليو ديانج.