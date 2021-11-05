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محمد سياف - ابو ظبي - انتهت منذ قليل واحدة من أمتع وأقوي المباريات في كرة القدم المصرية، بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك في القمة 123 بين الفريقين الكبيرين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام المصري للموسم الجاري 2021/2022، حيث أستطاع النادي الأهلي أن يحسم النتيجة لصالحة، بنتيجة ثقيلة في مرمي نادي الزمالك حيث أنتهي اللقاء بنتيجة 5 أهداف للنادي الأهلي مقابل ثلاثة أهداف لنادي الزمالك.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 123

بدأت المباراة بسيطرة لنادي الزمالك في الدقائق العشرة الأولي من المباراة، ثم بعد ذلك يباغت أليوديانج حارس نادي الزمالك بكورة قوية تصطم بالعارضة ثم تصطدم بحارس نادي الزمالك اللاعب محمد أبو جبل لتدخل شباك نادي الزمالك، معلناً الهدف الأول للنادي الأهلي، ثم بعد ذلك يحرز على معلول الهدف الثاني بضربة جزاء مستحقة، ثم الهدف الثالث بمقص رائع من السولية لتصطدم بكعب محمد شريف لينتهي الشوط الأول بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل لفريق النادي الأهلي.

ثم يبدأ الشوط الثاني بعد ذلك، حيث يسيطر نادي الزمالك على بداية الشوط الثاني، إلى أن يتم إحراز الهدف الأول له بشوطه رائعة من زيزو لتسكن شباك حارس النادي الأهلي محمد الشناوي.

يعقب ذلك احتساب ضربة جزاء صحيحة للنادي الأهلي، يتصدى له اللاعب علي معلول ليتم إحراز الهدف الرابع للنادي الأهلي، ثم يحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح نادي الزمالك ليحرز سيف الدين الجزايري الهدف الثاني لنادي الزمالك، ثم يحزر النادي الأهلي الهدف الخامس، ويحرز نادي الزمالك الهدف الثالث، لينتهي اللقاء الناري بين الفريقين بنتيجة خمسة أهداف للنادي الأهلي مقابل ثلاثة أهداف لنادي الزمالك.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي بثلاث نقاط ليكون رصيده من النقاط 9 نقاط بينما يقف رصيد نادي الزمالك عند 6 نقاط.

وقد استمتع محبي ومشجعي الناديين في مصر والعالم العربي بتلك المباراة، حيث أنها كانت مثيرة للغاية ولم يكن أحد يستطيع أن يتوقع نتيجتها حتى انتهاء صفارة الحكم معلناً انتهاء المباراة بهذه النتيجة.

ألف مبروك للنادي الأهلي بهذه النتيجة، وحظ أوفر لنادي الزمالك في المباريات المقبلة.