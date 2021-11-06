موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب الكامب نو مباراة الفريق الكتالوني برشلونة ضد فريق سيلتا فيجو اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مباريات الدوري الأسباني، والذي يشهد مباريات قوية في نفس الجولة اليوم أهمها مباراة ريال مدريد على ملعبه سانيتاغو برنابيو ضد رايو فاليكانو، بالإضافة إلى موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم، والتي تنطلق في السادسة والربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز في آخر مبارياته رفقة المدرب بارخوان الذي تولى القيداة الفنية بعد إقالة المدرب كومان عقب خسارة البلوغرانا ضد رايو فاليكانو في الجولة الحادية عشر خارج ملعبهم بهدف دون رد.

برشلونة ضد سيلتا فيغو في مباراة قوية تحت أنظار مدرب برشلونة القادمة وأسوطورته السابقة تشافي هيرنانديز، حيث أتم البارسا تعاقده مع تشافي من السد القطري ليتولى تدريب الفريق في المتبقي من الموسم الحالي، والموسمين القادمين، ساعياً لإنقاذ البارسا من محنته الحالية، عقب رحيل لاعبه الأسطوري ميسي إلى باريس سان جيرمان، ورحيل كلأ من أنطونيو جريزمان، ولويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد، مع إصابة لاعبه الجديد أغويرو مؤخراً وغياب لفترة ليست قصيرة بسبب مشاكل في عدم انتظام ضربات قلب اللاعب الأرجنتيني، لذا فمهمة تشافي لن تكون سهلة سوى بتمكنه من الحفاظ على قوة الفريق بلاعبيه الشبان فاتي، جافي، مينجوزا، مع المخضرمين جوردي ألبا، بيكيه، والقائد سيرجيو بوسكيتس.

برشلونة في الدوري الأسباني يتواجد حالياً في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، جمعها من خوض 11 مباراة حقق فيها الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر ثلاث مثلها، ويتواجد خلف متصدر الترتيب حالياً فريق ريال سوسيداد بفارق تسع نقاط، وابتعد البارسا عن الانتصارات في الجولات الثلاث الأخيرة، بخسارته ضد ريال مدريد في الكلاسيكو، ورايو فاليكانو، كما تعادل ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة الماضية بهدف لكل فريق في آخر مبارياته.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم

السبت 6 نوفمبر 2021.

5:15 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

6:15 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، قطر، فلسطين، وسوريا.

7:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

4:15 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو