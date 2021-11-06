نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد القادمة الأحد 07\11\2021 والقنوات الناقلة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للدوري الإنجليزي الممتاز موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد القادمة، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق السابع من نوفمبر 2021، حيث يحتضن استاد لندن الأولمبي مباراة ليفربول القادمة في الدوري ضد وست هام يونايتد، لحساب الجولة الحادية عشر من عمر البريميرليج، مباراة ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، خاصةً في مصر والوطن العربي لمتابعة نجمهم العالمي فخر العرب محمد صلاح.

يدخل الريدز اللقاء ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وتعويض فقده لنقطتين ثمينتين بعد التعادل على ملعبه أمام برايتون في الجولة السابقة بهدفين لمثلهم، يحتل الريدز المركز الثاني برصيد 22 نقطة، خلف تشيلسي المتصدر للبريميرليج برصيد 25 نقطة، خاض الليفر عشر مواجهات حقق الانتصار في 6 مباريات، بينما تعادل وتقاسم نقاط المباراة في 4 مباريات، ولم يذق طعم الهزيمة حتى الآن في الدوري.

من ناحيةٍ أخرى يسعى وست هام يونايتد نحو إحداث مفاجئة بالفوز على ليفربول القوي، ويقدم وست هام هذا الموسم مستوى أكثر من رائع، ولديه مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، يدخل وست هام يونايتد المباراة محتلاً المركز الرابع برصيد 20 نقطة، جمعهم من 10 مواجهات حقق الفوز في 6 مباريات، بينما تعادل في مبارتين وتجرع كأس الهزيمة في مبارتين، لذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، مباراة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، لذلك لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجة المباراة كعادة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ووست هام

يستضيف استاد “لندن الأولمبي” مباراة ليفربول ووست هام القادمة في الدوري، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق 07\11\2021، وذلك لحساب الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف تنطلق صافرة الحكم “كريج باوسون” حسب التوقيتات التالية:

16:30:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

17:30:- الخامسة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:30:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

20:30:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بعد الصعود في دوري الأبطال الليفر يستعد للبريميرليج

ضمن الليفر رسمياً الصعود كأول مجموعته في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الريدز المركز الأول بعد تحقيقه للعلامة الكاملة بعد فوزه الأخير على أتلتيكو مدريد، ليرفع رصيده إلى النقطة 12 من 4 مباريات، لذلك عاد الريدز من جديد للدوري الإنجليزي الممتاز بتركيز كبير، لتعويض تعادله الأخير على ملعبه أمام برايتون، ولانتزاع الصدارة من تشيلسي والتربع على قمة البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 تشيلسي 10 8 1 1 28 3:26 23 25 2 ليفربول 10 6 4 0 28 8:29 21 22 3 مانشستر سيتي 10 6 2 2 28 6:20 14 20 4 وست هام يونايتد 10 6 2 2 28 11:20 9 20 5 مانشستر يونايتد 10 5 2 3 28 15:19 4 17 6 آرسنال 10 5 2 3 28 13:12 -1 17 7 وولفرهامبتون 10 5 1 4 28 10:11 1 16 8 برايتون 10 4 4 2 28 11:11 0 16 9 توتنهام هوتسبير 10 5 0 5 28 16:9 -7 15 10 إيفرتون 10 4 2 4 28 16:16 0 14 11 ليستر سيتي 10 4 2 4 28 17:15 -2 14 12 ساوثهامتون 11 3 5 3 27 12:10 -2 14 13 برينتفورد 10 3 3 4 28 12:12 0 12 14 كريستال بالاس 10 2 6 2 28 14:13 -1 12 15 أستون فيلا 11 3 1 7 27 20:14 -6 10 16 واتفورد 10 3 1 6 28 18:12 -6 10 17 ليدز يونايتد 10 2 4 4 28 17:10 -7 10 18 بيرنلي 10 1 4 5 28 16:10 -6 7 19 نيوكاسل يونايتد 10 0 4 6 28 23:11 -12 4 20 نورويتش سيتي 10 0 2 8 28 25:3 -22 2

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد القادمة في الدوري، سؤال تردد كثراً كذلك من هو معلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، وكما هو معروف فإن شبكة قنوات بي إن سبورت هي المالكة لنقل مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، وذلك في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وسيتم نقل المباراة على قناة.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق التونسي المتميز “عصام الشوالي”.

بطاقة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم