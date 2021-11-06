أرقام تهمك قبل مباراه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والمواعيد والقنوات الناقلة ( ديربي مانشستر )

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عمر شويل - جدة مباراه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ، لا صوت يعلو اليوم في مستهل الأسبوع الجديد وتحديدًا من الجولة الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2021/2022 على المواجهة المثيرة في ديربي مانشستر والتي تجمع الثنائي المان يونايتد والمان سيتي، والتي يحتضنها عصر اليوم السبت 2021/11/6 ملعب ستاد أولد ترافود معقل الشياطين الحمر، والتي وكما المعتاد تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في إنجلترا بل وعلى الصعيد العالمي.

في السطور المقبلة، سنستعرض أبرز الأرقام الهامة في مواجهة قطبي مدينة مانشستر الإنجليزية وتاريخ المواجهات، بالإضافة إلى موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة الفريقين في البريميرليج حتى الجولة العاشرة من المسابقة الإنجليزية العريقة.

مباراه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

تاريخ جديد يُكتب اليوم، مع المواجهة رقم 49 في ديربي مانشستر الشهير، والذي يتزامن مع صحوة أخيرة للمان يونايتد، فضلًا عن تقارب في النقاط والترتيب بين ثنائي مانشستر، ما يجعله مواجهة اليوم نارية واستثنائية بكل المقاييس.

نبدأ مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ، والذي يدخل مواجهة اليوم، باحثًا عن النقاط الثلاث، والتي قد تمكنه من الضغط على مواطنه، والمنافسة بقوة ضمن المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وخاض المان يونايتد هذا الموسم، 10 مباريات، نجح في حسم 5 منها بالفوز على أندية ليدز يونايتد (5-1) ووولفرهامبتون (0-1) ونيوكاسل يونايتد (4-1) ووست هام يونايتد (2-1) وتوتنهام هوتسبر (3-0).

كما تعادل الشياطين الحُمر في مواجهتين إيجابيًا وبنتيجة (1-1) مع ساوثهامبتون وإيفرتون.

وتلقى وصيف النسخة الماضية من البريميرليج، 3 هزائم هذا الموسم، أمام أستون فيلا بهدف ثم ليستر سيتي (2-4)، واختتمها بهزيمة هي الأكبر حتى الآن في البطولة الإنجليزية بنتيجة (0-5) أمام ليفربول.

في المقابل، يدخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مواجهة اليوم، ساعيًا لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة المفاجئة أمام صاحب المركز الـ14 في جدول الدوري الإنجليزي، ومن أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقبه في نسخة الموسم الماضي.

وعلى مدار 10 جولات مضت من عمر البطولة الإنجليزية العريقة، تمكن السيتيزن من تحقيق الفوز في 6 مباريات على حساب نوريتش سيتي وأرسنال بنتيجة واحدة (5-0) ثم ليستر سيتي وتشيلي بنفس النتيجة (1-0)، بالإضافة إلى فوزين على بيرنلي بثنائية نظيفة وبرايتون بنتيجة (4-1).

كما تعادل المان سيتي في مواجهتين مع ساوثهامبتون سلبيًا وليفربول بهدفين لكل منهما.

غير أنه تجرع مرارة الهزيمة مرتين حتى الآن أمام توتنهام بهدف ومؤخرًا أمام كريستال بالاس (0-2).

أرقام تهمك قبل ديربي مانشستر

في إطار المواجهات المباشرة، التقى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على مستوى البريميرليج، في 48 مباراة، يمتلك الشياطين الأحمر أفضلية تاريخية على السيتي بـ24 فوزًا مقابل 15 للمنافسة، فيما حسم التعادل 9 مواجهات جمعت عملاقي مانشستر.

ونجح المان يونايتد في تسجيل 70 هدفًا في المواجهات مع جاره، فيما استقبلت شباكه 61 هدفًا.

ومن الأرقام الإيجابية لكتيبة المدير الفني النرويجي للشياطين الحمر أولي جونار سولشاير، عدم خسارة الفريق في المواجهات الأربع الأخيرة أمام المان سيتي، حيث فاز بـ3 لقاءات وتعادل واحد، والتي تعد المسيرة الأطول في مواجهات الفريقين في الدوري بدون هزيمة لليونايتد.

ونجح الشياطين الحمر أيضًا في تفادي الهزيمة 6 مواجهات متتالية مع السيتيزن خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2011.

من جانب سلبي بعض الشيء، وعلى مستوى آخر 16 مواجهات جمعت الناديين الإنجليزيين، في كافة البطولات، نجح أصحاب الأرض في الفوز بـ3 لقاءات فقط، بينما تمكن الضيوف من الفوز في 10 مباريات، ونجح الزوار أيضًا في الحفاظ على نظافة شباكهم في المواجهات الخمس الأخيرة، من بينهم لقاءات الموسم الماضي الثلاث.

السيتي من جانبه، يسعى لتحقيق الفوز رقم 8 له خارج دياره، على حساب مانشستر يونايتد، ليكون الفريق الأكثر تحقيقًا للفوز على ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وإجمالًا، حقق السيتيزن 6 انتصارات في المباريات العشر الأخيرة التي لعبها على الـOld Trafford.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تقام مواجهة ديربي مانشستر ، عصر اليوم السبت، في الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت القاهرة ( 2:30 م )، الثانية عشر والنصف ( 12:30 م ) بتوقيت جرينتش ولندن.

وحول حكم مباراه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي فقد أسند الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للحكم الدولي مايكل أوليفير مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR و beIN Sports HD 1 English ، إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، علاوة على قنوات Canal + France و Sky Sports Main Event UK و Canal + poland HD و RMC Sport 1 و Sky Sports Premier League UK .

أما عن معلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فقد أسندت الشبكة القطرية للمعلق الرياضي التونسي المخضرم رؤوف خليف المهمة.

الخاتمة

تابعنا سويًا موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ لقاءات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وأرقام تهمك قبل مواجهة ديربي مانشستر، علاوة على مشوار الفريقين في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.