انت الان تتابع تفاصيل خبر ميعاد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو اليوم في “الليجا” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستضيف ملعب بالايدوس بمدينة فيغو الإسبانية مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدوري الإسباني، اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021 على الساعة 17:15 بتوقيت القاهرة 18:15 بتوقيت مكه المكرمه، ويتم بث هذا اللقاء الكروي على قناة بي ان سبورت أتش دي 1 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي .

يدخل برشلونة مباراة اليوم محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب “الليجا” برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد سيلتا فيغو بالمركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، سيسعى كلا الناديين لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم، بالنسبة للبارسا يعتبر لقاء اليوم فرصة لتحسين ترتيبه في جدول الدوري الإسباني، وعلى الجانب الآخر سيحاول سيلتا فيجو استغلال عامل الأرض للانتصار على خصمه سيلتا فيغو يمكنه من اللحاق بأندية مقدمة ترتيب الدوري الإسباني .

من المتوقع أن يخوض برشلونة مباراة اليوم ضد سيلتا فيغو بتشكيل يضم كل من :

مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى

خط الدفاع: إريك غارسيا، ألبا، كارليس مينغويزا، رونالد أروخو

خط الوسط: سيرجي بوسكيتس، جافي، فرينكي دي يونغ

خط الهجوم: أنسو فاتي، كوتينيو، ممفيس ديباي