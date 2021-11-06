موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - سيتمتع الجمهور الرياضي ليلة اليوم السبت الموافق 6-11-2021 بمباراة قوية تجمع بين ريال مدريد ورايو فاليكانو والتي تدور أحداثها على أرضية ملعب “سانتياجو برنابيو”، وتبدا المباراة على الساعة التاسعة مساءا بتوقيت الجزائر، العاشرة مساءا بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، ويذاع هذا اللقاء الكروي على قناتي بين ان سبورت اتش دي 1 وبي ان أتش دي 1 بريميوم بصوت المعلق العماني أحمد البلوشي .

يخوض ريال مدريد مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 24 نقطة، فيما يواجه نادي رايو فاليكانو محتلا المركز السادس برصيد 20 نقطة، سيحاول النادي الملكي تحقيق الفوز خلال لقاء اليوم دافعا بخط هجومه إلى مرمى خصمه مع تعزيز خط الدفاع لمنع رايو فاليكانو من تسجيل أهداف في شباكه، فيما سيحاول هذا الأخير تخطي حاجز الدفاع ساعيا لكسب نقاط المقابلة لعله يحسن ترتيبه بجدول الدوري الاسباني .

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم

تيبو كورتوا في حراسة المرمى

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز – فيرلاند ميندي – دافيد ألابا

خط الوسط: كاسميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

خط الهجوم: إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما