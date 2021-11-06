برشلونة يحقق رقما سلبيا للمرة الأولى فى القرن 21

برشلونة يحقق رقما سلبيا للمرة الأولى فى القرن 21فشل برشلونة فى تحقيق الفوز على مضيفه فريق سيلتا فيجو، رغم تقدمه بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول، إلا أن صاحب الأرض نجح فى العودة بالنتيجة فى الشوط الثانى، لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 3 - 3، الذى جمع الفريقين على ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2021 - 2022.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة فى رصد الإحصائيات، أن برشلونة لم ينجح فى تحقيق الفوز فى مباراة كان متقدما بثلاثية للمرة الأولى منذ عام 1998، عندما خسر أمام فالنسيا بنتيجة 4 - 3 على ملعب "كامب نو".

وواصل البارسا فشله فى تحقيق الفوز فى الليجا للمباراة الرابعة على التوالى، منذ فوزه على فالنسيا فى الجولة التاسعة بنتيجة 2 - 1، ليتلقى الهزيمة أمام ريال مدريد فى الكلاسيكو 2 - 1، وخسر أمام رايو فاليكانو 1 - 0، تعادل مع ألافيس 1 - 1 وأخيرا التعادل مع سيلتا فيجو 3 - 3.

انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية، سجل أنسو فاتي الهدف الأول فى الدقيقة الخامسة بمهارة رائعة من الناحية اليسرى، حيث سدد الكرة بقدمه في الزاوية البعيدة لحارس سيلتا.

وأحرز فاتي 17 هدفاً مع برشلونة، 11 منها كان الهدف الافتتاحي فى المُباراة.

وتمكن سيرجيو بوسكيتس من تسجيل هدف برشلونة الثاني فى الدقيقة 18 من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وهو أول أهدافه هذا الموسم.

وسجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثالث من ضربة رأس في الدقيقة 33، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم في الليجا.

كما شارك مع بداية الشوط الثاني رونالدو أراوخو بدلا من المدافع إريك جارسيا الذي تعرض هو الآخر للإصابة.

ونجح المهاجم إياجو أسباس في تسجيل هدف سيلتا فيجو الأول في مرمى برشلونة، بالدقيقة 51.

وفي الدقيقة 74 يتمكن المخضرم نوليتو من ضربة رأس في تسجيل هدف ثان لفريق سيلتا فيجو، قبل أن يعود أسباس ويسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، فيما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

(اليوم السابع)

