نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الدفاع الحسني ونهضة بركان القادمة 07\11\2021 في الدوري وتردد قناة Arryadia SD\HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير وعشاق كرة القدم في المغرب موعد مباراة الدفاع الحسني ونهضة بركان القادمة في الدوري المغربي 2021، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 07\11\2021، حيث يستضيف ملعب “بن أحمد العبدي” مباراة الدفاع الحسني الجديدي اليوم ضد نهضة بركان، وذلك لحساب الأسبوع العاشر من البطولة المغربية الاحترافية، يسعى الفريقين نحو الفوز بالمباراة وتحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة، ولأهمية المباراة خصصنا هذا المقال لنسرد كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، من موعد المباراة ومركز كل فريق بالدوري والقنوات الناقلة للمباراة، وذلك عبر موقع “ثقفني” المتميز فتابعونا.

مباراة الدفاع الحسني ونهضة بركان

يحتضن ملعب “بن أحمد العبدي” مباراة الدفاع الحسني الجديدي القادمة ضد نهضة بركان في الدوري، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق 07\11\2021، وذلك لحساب الجولة العاشرة من البطولة المغربية الاحترافية، وسوف تنطلق المباراة عند تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

يسعى فريق الدفاع الحسني الجديدي نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، ويحتل الدفاع الحسني المركز السادس برصيد 14 نقطة، جمعهم من خلال 9 مباريات، استطاع تحقيق الانتصار في 4 مباريات، بينما تعادل في مبارتين وتجرع كأس الهزيمة في ثلاث مباريات، واستطاع لاعبوه إحراز 12 هدف بينما استقبلت شباكهم 15 هدف، لذلك يعاني الفريق كثيراً في النواحي الدفاعية وهو ما يحاول المدير الفني معالجته في الفترة القادمة.

في المقابل يدخل نهضة بركان ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ويحتل نهضة بركان المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، ويسعى بكل قوة للوصول إلى النقطة 18، واستطاع نهضة بركان الفوز والحصول على الثلاث نقاط في ثلاث مباريات، بينما تعادل في 6 مواجهات ولم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية بين الفريقين، مباراة تتسم بالندية والقوة والإثارة والندية والرغبة الأكيدة في الحصول على نقاط المباراة.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك قناة الرياضية المغربية Arryadia SD\HD حقوق نقل مباريات البطولة المغربية الاحترافية. لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية وتعد من أهم القنوات الرياضية العربية. ويعلق على المباراة المعلق المتميز “عبد الصمد ولد شهيبة”.

بطاقة المباراة