نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الطلبة وزاخو القادمة الثلاثاء 09\11\2021 والقنوات الناقلة في كأس العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الطلبة وزاخو القادمة، والمقرر لها الثلاثاء الموافق التاسع من نوفمبر الحالي 2021، ويحتضن ملعب زاخو الدولي أحداث المباراة الهامة والمرتقبة بين الفريقين، وذلك لحساب دور ال32 من بطولة كأس العراق، مباراة ينتظرها الملايين من جمهور الفريقين خاصةً جمهور الطلبة الكبير، ولذلك ولأهمية المباراة سوف نتناولها بكل التفاصيل من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، وسوف نتحدث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة فتابعونا.

موعد مباراة الطلبة وزاخو

يلتقي الطلبة وزاخو الثلاثاء القادم الموافق 09\11\2021 في دور ال32 في كأس العراق، مباراة تتجه جميع الأنظار أليها لمعرفة من سيحسمها لصالحه، الطلبة صاحب التاريخ الكبير أم زاخو صاحب الطموحات الكبيرة، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 14:45 الثانية وخمس وأربعون دقيقة ظهراً بتوقيت العراق.

الطلبة وزاخو في الكأس

يدخل الطلبة المباراة برغبة قوية في الفوز بالمباراة وتخطي عقبة زاخو، لذلك من المؤكد أننا سوف نشاهد مباراة قوية ومثيرة وسريعة من قبل الطلبة لإنهاء المباراة لصالحه، نادي الطلبة صاحب التاريخ الكبير يسعى للحصول على الكأس للمرة الثالثة في تاريخه، فقد توج بالكأس مرتين وبالدوري العراقي خمس مرات، وكذلك بطولة أم المعارك ثلاث مرات والسوبر العراقي مرة واحدة، لذلك نحن أمام نادي صاحب العديد من البطولات والإنجازات، ويسعى لإضافة بطولة جديدة تضاف إلى سجل النادي المليء بالبطولات.

في المقابل يسعى نادي زاخو نحو الفوز بالمباراة القادمة ضد الطلبة. وتخطي عقبة الطلبة وبلوغ دور ال16 في كأس العراق. يسعى زاخو بكل قوة نحو الحصول على الكأس الغالية. لكن المشوار طويل وصعب فهل يستطيع تحقيق ذلك، هذا ما سوف تجيب عنه المباريات القادمة. لكنه أمامه عقبة كبيرة وهو نادي الطلبة القوي. لذلك من المؤكد أننا سوف نشاهد مباراة قوية وممتعة وسريعة. مباراة تتسم بالسرعة والرغبة في تحقيق الانتصار وبلوغ دور ال16 من كلا الفريقين. لذلك لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجة المباراة، لذلك دعنا ننتظر ما سوف تسفر عنه المباراة على المستطيل الأخضر.

القنوات الناقلة

سيتم نقل مباراة الطلبة وزاخو القادمة في دور ال32 من كأس العراق عبر شاشة قناة الرابعة العراقية الرياضية. وتعد قناة الرابعة الرياضية العراقية AI-Rabiaa Iraq. من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي في الوقت الحالي. لذلك تحظى بنسبة مشاهدة عالية جعلتها في مقدمة القنوات الرياضية.