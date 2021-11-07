موعد مباراة ليفربول ووست هام القادمة الأحد 2021/11/07 والتشكيل المتوقع وترتيب جدول البريمرليج

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني، يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال عن موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، والتي يترقبه عشاق الدوري الانجليزي الممتاز، وعشاق الملك المصري محمد صلاح، يستقبل اللقاء اليوم ملعب لندن الأوليمبي ضمن مباريات الجولة 11 من عمر البريمرليج، يدخل الريدز اللقاء متوهج بصعوده في بطولة دوري أبطال أوروبا كأول المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأمل في الفوز اليوم ليقترب من صدارة الدوري الانجليزي، الذي يحتله تشيلسي برصيد 26 نقطة من لعب 11 مباراة.

وست هام يونايتد صاحب المباراة اليوم يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية، فهو يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة جمعهم من لعب 10 مباريات، حقق الفوز في 6 وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 20 هدف واستقبل 11 هدف، بينما الريدز يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة من 10 جولات، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات ولم يهزم في أي مباراة، وسجل 29 هدف واستقبل 8 أهداف.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم

16.30 :- الرابعة والنصف بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.30 :- بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

18.30 :- بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

19.30 :- بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، سوريا.

20.30 :- بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز قبل اللقاء اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 تشيلسي 11 8 2 1 27 4:27 23 26 2 مانشستر سيتي 11 7 2 2 27 6:22 16 23 3 ليفربول 10 6 4 0 28 8:29 21 22 4 وست هام يونايتد 10 6 2 2 28 11:20 9 20 5 مانشستر يونايتد 11 5 2 4 27 17:19 2 17 6 برايتون 11 4 5 2 27 12:12 0 17 7 آرسنال 10 5 2 3 28 13:12 -1 17 8 وولفرهامبتون 11 5 1 5 27 12:11 -1 16 9 كريستال بالاس 11 3 6 2 27 14:15 1 15 10 توتنهام هوتسبير 10 5 0 5 28 16:9 -7 15 11 إيفرتون 10 4 2 4 28 16:16 0 14 12 ليستر سيتي 10 4 2 4 28 17:15 -2 14 13 ساوثهامتون 11 3 5 3 27 12:10 -2 14 14 برينتفورد 11 3 3 5 27 14:13 -1 12 15 أستون فيلا 11 3 1 7 27 20:14 -6 10 16 واتفورد 10 3 1 6 28 18:12 -6 10 17 ليدز يونايتد 10 2 4 4 28 17:10 -7 10 18 بيرنلي 11 1 5 5 27 17:11 -6 8 19 نيوكاسل يونايتد 11 0 5 6 27 24:12 -12 5 20 نورويتش سيتي 11 1 2 8 27 26:5 -21 5

القناة الناقلة مباراة وست هام وليفربول

تنقل كافة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز عبر شبكة بي إن سبورت القطرية بصورة حصرية، للمنطقة العربية وشمال أفريقيا، ولقاء اليوم يذاع عبر قناة bein sports hd 1، ويعلق عليه المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لليفربول اليوم في المباراة

حراسة المرمى ” اليسون بيكر “.

خط الدفاع ” فان دايك، أرنولد، كوناتي، روبرتسون “.

وسط الميدان ” هندرسون، الكانتار، فابينو “.

الهجوم ” محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ساديو ماني “.

التشكيل المتوقع لوست هام اليوم في اللقاء

حراسة المرمى ” فابيانسكي “.

خط الدفاع ” أوجبونا، كريسول، داوسون، كوفال “.

وسط الملعب ” فورناليس، رايس، سيزتشيك “.

خط الهجوم ” بن رحمة، أنطونيو، بوين “.

موعد مباراة ليفربول ووست هام