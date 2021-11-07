انت الان تتابع تفاصيل خبر توقيت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم الأحد في السبوع 11 من الدوري الانجليزي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يحتضن ملعب العاصمة البريطانية لندن مباراة ليفربول ووست هام في الأسبوع الحادي عشر من منافسات بطولة الدوري الانجليزي، مساء اليوم الأحد 7-11-2021 على الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة 19:30 بتوقيت مكه المكرمه، وتذاع هذه المباراة على قناة بي ان سبورت أتش دي 1 بريميوم مباشرة بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي ويدير هذا اللقاء الكروي الحكم كريج باوسون .

يواجه ليفربول خصمه في مباراة اليوم محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 22 نقطة حصدها خلال عشرة لقاءات فاز في ستة منها وتعادل في 4 منها، فيما يتواجد نادي وست هام يونايتد بالمركز الرابع برصيد 20نقطة، كسبها في 10 جولات حقق فيها الفوز في 6 مقابلات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين إثنين .

مباراة اليوم بين الريدز ووست هام ستدور في جو من المنافسة القوية لتحقيق الإنتصار والحصول على نقاط المباراة، بهدف الصعود نحو المركز الثاني من جدول ترتيب هذا الدوري الذي يتصدره تشيلسي الذي يحمل في جعبته 26 نقطة، حيث سيسعى ليفربول إلى هزم وست هايم من خلال تعزيز خطي الهجوم والدفاع لمنع لاعبي هذا الأخير من الوصول إلى شباكه وفي نفس الوقت تسجيل أهداف في شباكه .