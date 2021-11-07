نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سلطنة عمان ضد الصين القادمة في تصفيات أسيا لكأس العالم 2022 بعد الفوز على فيتنام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجح منتخب عمان في الفوز على فيتنام في المباراة التي جمعت بين الفريقين في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكاس العالم في مونديال قطر 2022 ليبدا البحث عن موعد مباراة عمان القادمة ضد الصين في تصفيات كأس العالم، حيث يتابع جمهور كرة القدم الآسيوية والخليج العربي مباريات تصفيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر حيث تشتد المنافسة بين المنتخبات في دور المجموعات للصعود والتأهل لكأس العالم خاصة في المجموعة الثالثة التي تضم منتخب السعودية وعمان في مجموعتين معا وتقام اليوم مباراة عمان وفيتنام ضمن منافسات المجموعة والتي انتهت بفوز عمان 3 أهداف لهدف ما عزز موقفه ليحتل المركز الثالث بعد أن هزم في المباراتين الافتتاحية وفاز في مباراة الوحيده.

موعد مباراة عمان والصين القادمة

وعن موعد مباراة عمان والصين القادمة من المرتقب أن يقود المنتخب عمان مباراته القادمة مع منتخب الصين يوم 11 من شهر نوفمبر المقبل وستكون بالتأكيد مواجهة صعبة للغاية خاصة وأن المنتخب العماني سيسعى إلى تجاوز المنتخب الصيني ليضمن مقعدا في صدارة الجدول مستغلا تعصرالمنتخب الصيني في المباراتين الأخيرتين في منافسات كأس العالم حيث أن المنتخب الصيني فاز بمباراة واحدة من أصل ثلاث مباريات كان قد خاضهم وهزم اثنين وهو الحال نفسه مع المنتخب العماني لكن سيحسن هذا الأمر المباراة التي يخوضها الأخير مع نظيره المنتخب الفيتنامي ففي حال الفوز سيكون المنتخب العماني له فرص أفضل في التأهل.

فرصة منتخب عمان أمام الصين

تأتي مباراة عمان والصين القادمة بعد فوز لصالح السلطنة وهزيمة للصينت من استراليا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 بنتيجة ثلاث أهداف مقابل لا شيء وفي المباراة في الشهر ذاته في السابع من سبتمبر الماضى مع المنتخب الياباني لم ينجح في الفوز أو التعادل معها بل استطاع المنتخب الياباني اقتناص ثلاث نقاط بعد أن أحرز هدفا نظيفا أمام مواجهته في مطلع الشهر الجاري مع منتخب فيتنام فاستطاع المنتخب الصيني الفوز عليه بنتيجة 3-2 ويخوض الآن المنتخب الصيني مباراة مع نظيره السعودي يأمل فيها في اجتيازه لكي يعزز مكانته في الجدول.

ترتيب مجموعة عمان في تصفيات كأس العالم

الأول منتخب أستراليا 9 نقاط الثاني منتخب السعودية يملك 9 نقاط الثالث منتخب عمان 6نقاط الرابع منتخب اليابان 6نقاط الخامس منتخب الصين ثلاث نقاط السادس منتخب الفيتنام 0 نقاط.

منصة عين عمان

ومن المقرر أن يتم عرض مباراة سلطنة عمان ضد الصين المقبلة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس المقبلة الموافق 11 نوفمبر.

وتقدم منصة عين العمانية العديد المميزات منها تقديم مادة إعلامية سواء كانت سمعية و مرئيه جيدة وعرض المبارايات الخاصة بالسلطنة.

وتصل منصة عين عمان إلى أكثر من 10 آلاف ماده إعلاميه لمختلف قنوات الإذاعة والتليفزيون.