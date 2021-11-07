“الفرصة الأخيرة” موعد مباراة العراق وسوريا القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات المفتوحة الناقلة

تنتظر الجماهير العراقية والسورية موعد مباراة العراق وسوريا، في الجولة الخامسة من تصفيات أسيا للوصول لنهائيات كأس العالم لحساب المجموعة الأولى، يستضيف اللقاء المرتقب ملعب أستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة القطري، وتنقل المباراة على أكثر من قناة فضائية مفتوحة القناة الرابعة العراقية، وقنوات ssc الرياضية السعودية، اللقاء القادم مقرر له يوم الخميس القادم الموافق 2021/11/11، ويعتبر اللقاء هام لكلال المنتخبين خاصاً المنتخب العراقي، الذي يأمل في الفوز والتقدم في ترتيب المجموعة والمنافسة على البطاقة الثالثة، ونفس الأمر للمنتخب السوري الذي يأمل في ترك المركز الأخير في المجموعة وتجديد الأمل في التأهل كثالث للمجموعة.

يدخل المنتخب العراقي اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 3 نقاط، متساوياً مع الإماراتي صاحب المركز الرابع في الترتيب ويتفوق الإمارات بفارق الأهداف عن العراق، بينما المنافس المنتخب السوري فيقبع في المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة، ويأمل في الفوز ليتقدم في الترتيب وفيما يلي الموعد بتوقيت معظم الدول العربية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

موعد مباراة العراق وسوريا القادمة

17.00 ” الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش”.

18.00 ” السادسة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر”.

19.00 “السابعة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا”.

20.00 ” الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، قطر”.

21.00 ” التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان”.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم قارة أسيا

المنتخب الإيراني :- برصيد 10 نقاط من لعب 4 مباريات فاز في 3 وتعادل في مباراة. المنتخب الكوري الجنوبي :- برصيد 8 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم. المنتخب اللبناني :- برصيد 5 نقاط من لعب 4 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراتين. منتخب الإمارات :- برصيد 3 نقاط جمعهم من 3 تعادلات. منتخب العراق :- برصيد 3 نقاط من لعب 4 مباريات فاز مباراة وخسر 3 مباريات. منتخب سوريا :- برصيد نقطة واحدة من تعادل في مباراة وهزيمة في 3 مباريات.

موعد مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم