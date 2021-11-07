ريال مدريد يتخطى رايو فاليكانو بصعوبة

احتل فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، عقب الفوز على ضيفه رايو فاليكانو، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي.

سجل الألماني توني كروس هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 15، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ماركو أسينسيو، واحتسب حكم اللقاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بعد أشار في البداية لوجود تسلل على فينيسيوس قبل تمرير الكرة إلى أسينسيو.

وتمكن النجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 38 إثر تمريرة سحرية من ديفيد ألابا ليعزز صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف.

وفي الشوط الثاني، استطاع المهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو من تسجيل هدف رايو فاليكانو الوحيد في الدقيقة 77 من ضربة رأس، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ينتزع ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد الوصيف، الذي يحل ضيفا على أوساسونا مساء الأحد، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز السادس برصيد 20 نقطة.

وغاب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، كل من جاريث بيل، فيدي فالفيردي، رودريجو جوس وماريانو دياز وداني سيبايوس، وذلك بداعي الإصابة، كما يغيب الكرواتي لوكا مودريتش لإصابته بنزلة برد.