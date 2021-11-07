مصطفى محمد ينقذ جالاتا سراي من الخسارة بهدف قاتل

نجح نجم منتخب مصر ونادي الزمالك مصطفى محمد في إنقاذ فريقه التركي جالاتا سراي من الخسارة مرة أخرى في إطار منافسات الدوري التركي المحلي، بهدف رائع للغاية أذهل جميع المحللين والمشجعين في تركيا، في الدقائق القاتلة من نهاية المباراة، وعلى وجه التحديد في الدقيقة ٨٨، وكان جالاتا سراي يواجه كاراجومروك خارج أرضه في منافسات الدور الأول من بطولة الدوري التركي، ونجح صاحب الأرض في التقدم بهدف أول في الدقيقة ٦٩ من عمر المباراة عن طريق النجم المبدع أندريا بيرتولاتشي، قبل أن يفجر النجم المصري قنبلته ويخطف نقطة من أصحاب الأرض بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة ٨٨.

مصطفى محمد

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد جاء بديلا لهاليل ديرفيسوجلو في الدقيقة 63، لينقذ فريقه من فخ الخسارة مرة اخرى، لم تكن هذه المرة الأولى التي يحل بها مصطفى محمد بديلا وينجح في التسجيل، لطالما اعتاد على ذلك، فالمدير الفني للفريق التركي جالاتا سراي يعتبر مصطفى محمد أحد أهم أوراقه الرابحة، والنجم المصري لم يخذله ابدا رغم رغبته الشديدة في المشاركة كأساسي، وشارك نجم منتخب مصر ونادي الزمالك سابقا في ١١ مباراة في الدوري التركي، كان بديلا في جميعها، إلا أنه نجح في تسجيل أربعة أهداف، ويحتل جالاتا سراي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد ٢١ نقطة من أصل ١٢ مباراة، وعلى الجانب الآخر يحتل فاتح كاراجومروك الذي تعادل مع جالاتا سراي اليوم المركز الخامس برصيد ١٩ نقطة.

قائمة منتخب مصر

وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة المنتخب المستدعاة لخوض مباراتي أنجولا والجابون القادمتين، وشهدت القائمة بعض الوجوه الجديدة في بعض المراكز، وجاءت القائمة كالتالي:- في حراس المرمى استعدى كيروش محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، ومحمد أبو جبل حارس الزمالك، بجانب محمد صبحي حارس فاركو، و محمود جاد حارس إنبي، اما عن خط الدفاع فقام باستدعاء كل من أكرم توفيق نجم الأهلي، وأحمد فتحي لاعب بيراميدز، وأحمد حجازي المحترف في نادي الاتحاد السعودي، وأحمد ياسين لاعب البنك الأهلي، وأيمن أشرف مدافع الأهلي، ومحمود علاء نجم الزمالك، وأحمد فتوح ظهير الزمالك، ومحمد حمدي لاعب بيراميدز، ومحمود حمدي «الونش» لاعب الزمالك.

مباراتي أنجولا والجابون

أما عن خط الوسط وتزينت بمجموعة من أفضل اللاعبين في مصر وعلى رأسهم نجم نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني، والنجم حمدي فتحي لاعب الأهلي، وزميله عمرو السولية نجم الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وعبد الله السعيد نجم بيراميدز، النجم مصطفى فتحي لاعب الزمالك، وقاد الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خط هجوم المنتخب بجانب المتألق عمر مرموش لاعب نادي شتوتجارت الألماني، وهداف الدوري المصري محمد شريف لاعب الأهلي، بجانب أحمد ياسر ريان نجم ألتاي التركي، ومصطفى محمد نجم جالاتا سراي التركي، ومروان حمدي لاعب سموحة، ومحمد مجدى «أفشة» نجم الأهلي.