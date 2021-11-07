الاتحاد المصري يكرم طاقم تحكيم مباراة القمة بقيادة محمد عادل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على تكريم طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي الموافق ٥ نوفمبر والتي إنتهت بنتيجة ٥/٣ لصالح النادي الأهلي، ونجح حكم الساحة محمد عادل في السيطرة على مجريات اللقاء رغم المشاحنات وتوتر الأجواء بين اللاعبين خاصة من لاعبي نادي الزمالك، وذلك خلال معسكر الحكام الواعدين الحاصلين على رخصة الڤار VAR، تحت إشراف الحكم والخبير عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام المصرية، الجدير بالذكر أن المعسكر يستمر لمدة عشرة أيام بداية من اليوم الأحد الموافق ٧ نوفمبر وحتى يوم ١٧ نوفمبر المقبل في إطار توقف الدوري المصري من أجل تصفيات كأس العالم.

تكريم طاقم تحكيم مباراة القمة

وحضر افتتاح المعسكر إيدي ماييه مدير تحكيم الاتحاد الإفريقي وكيم لوشونج عضو لجنة الحكام في إفريقيا، ويتضمن طاقم تحكيم مباراة القمة الحكم محمد عادل حكم ساحة والذي تألق بشكل واضح في المباراة ونجح في السيطرة بشكل كامل على مجريات المباراة وتفاصيلها، ويساعده كل من أحمد حسام طه ويوسف البساطي وأمين عمر حكما رابعا، بينما يتواجد كل من أحمد الغندور حكم فيديو وعبد العزيز السيد حكما مساعد للفيديو بينما الحكم سامي هلهل مساعد احتياطي.

مباراة القمة

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك احتساب ثلاث ضربات جزاء، جاء إثنين لصالح الأهلي سجل بهما الهدف الثاني والخامس بأقدام النجم التونسي على معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وواحدة لصالح الزمالك والتي جاءت بأقدام المهاجم أحمد السيد زيزو، كما شهدت المباراة إشهار الحكم محمد عادل أربع بطاقات صفراء، ثلاث بطاقات كانت من نصيب الزمالك في وجه كل من طارق حامد وأحمد السيد زيزو وعمر السيد، وكانت البطاقة الرابعة من نصيب عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي، بينما لم تشهد المباراة خروج أي بطاقة حمراء طوال الـ ٩٠ دقيقة.

تشكيل مباراة القمة

بدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مباراة القمة بتشكيل ضم كل من محمد الشناوي وأكرم توفيق وعلي معلول وبدر بانون وأيمن أشرف وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وبيرسي تاو ومحمد شريف، وعلى الجانب الآخر بدأ الفرنسي باتريك كارتيرون لقاء القمة ١٢٣ بتشكيل تضم تواجد الحارس محمد أبو جبل، ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمزة المثلوثي، أحمد فتوح وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد السيد زيزو، ويوسف أوباما، وأشرف بن شرقي وعمر السيد.