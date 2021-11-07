نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وسوريا القادمة الخميس 11\11\2021 لعبة العراق ضد سوريا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة في العراق وسوريا موعد مباراة العراق وسوريا القادمة، والمقرر لها اليوم الخميس الموافق 11\11\2021، حيث يحتضن استاد “ثاني بن جاسم بنادي الغرافة” أحداث اللقاء الهام والمرتقب، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، مباراة لا تحتمل ولا تقبل القسمة على اثنين، لأن نتائج المنتخبين في الأربع جولات السابقة جاءت مخيبة للآمال.

يدخل أسود الرافدين المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وإحياء الأمل المفقود من جديد، ولا بديل أمام أسود الرافدين سوى الفوز إذا كان يرغب في الاستمرار في المنافسة، على حجز بطاقة التأهل إلى تصفيات كأس العالم بقطر 2022، يحتل منتخب العراق المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، من تعادل في ثلاث مباريات أمام منتخبات الإمارات وكوريا الجنوبية ولبنان، وخسارة لمباراة واحدة أمام متصدر المجموعة منتخب إيران بثلاثية نظيفة.

في المقابل يسعى منتخب نسور قاسيون نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، وتعديل ترتيبهم المتأخر في المجموعة الأولى، وإحياء الأمل مرة أخرى للصعود إلى قطر 2022، يدخل منتخب سوريا المباراة وهم في المركز السادس والأخير، ولديه من النقاط نقطة واحدة من أربع مواجهات، فقد تعادل في مباراة واحدة ضد منتخب الإمارات، بينما تجرع كأس الهزيمة في ثلاث مواجهات ضد كلاً من أيران وكوريا الجنوبية ولبنان، لذلك نحن أمام الفرصة الأخيرة لكلا المنتخبين، ومن هنا تأتي صعوبة المباراة، ولذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وسريعة، مباراة تتسم بالقوة والندية والإصرار على الفوز والحصول على النقاط الثلاث من كلا المنتخبين.

موعد مباراة العراق وسوريا

يحتضن استاد “ثاني بن جاسم بنادي الغرافة” لعبة العراق ضد سوريا القادمة، والمقرر لها الخميس 11\11\2021، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت العراق وسوريا والسعودية واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا سؤال تردد كثيراً. وسوف يتم نقل لعبة العراق وسوريا القادمة عبر شاشة قناة الرابعة العراقية الرياضية. وكذلك قناة SSC6 HD. كما سيتم نقل مباراة سوريا والعراق على قناة اليوتيوب الخاصة بالاتحاد الأسيوي لكرة القدم “AFC”. ومعلق مباراة العراق وسوريا هو المعلق المتميز “محمد السعدي”.

بطاقة لعبة العراق وسوريا