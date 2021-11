نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن ينطلق «ديربي الغضب».. مباراة ميلان وانتر ميلان في الدوري الإيطالي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ميلان وانتر ميلان ، قبل دقائق انطلقت مواجهة ديربي الغضب أو ديربي ميلانو والذي يجمع قطبي مدينة ميلانو الإيطالية، وفي إطار مواجهات الأسبوع الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا )، مساء اليوم الأحد 2021/11/7 واحدة من أقوى مواجهات الجولة في الكالشيو، والتي تحظى دومًا بالندية والإثارة، فضلًا عن المتابعة الجماهيرية الواسعة من قبل عشاق ومناصري الروسونيري والأفاعي.

في السطور المقبلة سنستعرض سويًا، موعد مباراة ميلان وانتر ميلان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة الفريقين في الـSerie A لهذا الموسم، علاوة على تاريخ مواجهات ميلان وإنتر ميلان في إطار مواجهات ديربي ميلانو ” ديربي الغضب “.

مباراة ميلان وانتر ميلان

منذ انطلاقة الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، يترقب عشاق الميلان والإنتر المواجهة المرتقبة بين الغريمين التقيلديين.

وينظر لمواجهات الروسونيري والأفاعي، كونها واحدة من أقوى الديربيات على مستوى القارة الأوروبية، بل وعلى الصعيد العالمي.

وترجع أهمية وقوة مواجهات الناديين الإيطاليين العريقين، إلى تقاربهما على مستوى النتائج فضلًا عن الإنجازات، سواءً المحلية منها أو الأوروبية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، في الدوري الإيطالي، يمتلك الإنتر 19 لقبًا متفوقًا على مواطنه ميلان بلقب وحيد، كما يتفوق الأفاعي بـ7 ألقاب في كأس إيطاليا، فيما يمتلك الروسونيري 5 بطولات.

أوروبيًا، يحظى الميلان بأفضلية نسبية، برصيد 7 ألقاب في دوري أوروبا، بينما توج الإنتر بالبطولة 3 مرات.

وبالعودة إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم، فيسعى نادي ميلان الإيطالي ، إلى مواصلة صحوة الأسابيع الأولى من المسابقة، والتي جمع خلالها 31 نقطة وصافي (15) هدفًا.

ونجح الروسونيري في تحقيق الفوز في 10 مباريات هذا الموسم، على حساب سامبدوريا وتورينو بنفس النتيجة (1-0) بالإضافة إلى كالياري (4-1) ولاتسيو و فينيزيا بالنتيجة ذاتها بثنائية نظيفة، إلى جانب سبيزيا وروما أيضًا بنفس النتيجة (2-1)، وأتلانتا وهيلاس فيرونا (3-2)، علاوة على بولونيا (4-2).

وبمسيرة خالية من الهزائم حتى الآن، على غرار نابولي المتصدر بفارق نقطة، تعادل الميلان في مواجهة واحدة مع يوفنتوس (1-1).

على الجهة الأخرى، وليس ببعيد كثيرًا، يدخل نادي انتر ميلان الإيطالي مواجهة الليلة، ساعيًا إلى تسجيل الفوز الثالث على التوالي، والذي بلغ به النقطة الـ24 وصافي (16) هدفًا، محتلًا به المركز الثالث في جدول البطولة الإيطالية.

وخلال 11 جولة مضت من عمر الكالشيو، نجح الأفاعي في تحقيق 7 انتصارات على حساب جنوى برباعية نظيفة، ثم هيلاس فيرونا و فيورنتينا بنفس النتيجة (3-1)، بالإضافة إلى الفوز الكبير على بولونيا (6-1)، وبنتيجة (2-1) أمام ساسولو، بالإضافة إلى الثنائية البيضاء أمام إمبولي و أودينيزي في الجولتين الأخيرتين.

وحقق الإنتر التعادل في 3 مناسبات، أمام سامبدوريا وأتلانتا بنتيجة واحدة (2-2)، وبنتيجة (1-1) مع اليوفي.

كما تلقت كتيبة القدير سيموني إنزاجي خسارة واحدة أمام لاتسيو (3-1) في الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي.

وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 11 جولة وفي اليوم الختامي لمباريات الأسبوع الـ12:

موعد مباراة ميلان وانتر ميلان والقنوات الناقلة

تقام مواجهة ديربي النار ، مساء اليوم الأحد، في تمام الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت السعودية، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت روما، الثامنة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة ميلان وانتر ميلان فقد أسند الاتحاد الإيطالي لكرة القدم للحكم الدولي دانييلي دوفيري مهمة إدارة ديربي ميلانو.

تقوم قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب Lega Serie A YouTube بنقل أحداث المواجهة المرتقبة، بالإضافة إلى قنوات Sport 1 Hungary و Match Football 1 و Digi Sport 2 HD Romania و BT Sport 1 HD و Cosmote Sport 2 HD و C More Fotball و Eleven Sports 2 HD و CBC Sport HD و Nova Sports 3 HD و Eleven Sports 1 Belgium و DAZN 2 Bar Deutsch HD و DAZN 1HD Italia و Max Sport 3 HD و C More Sport 2 HD fin و Look Sport RO 1 HDو S Sport 2 HD وقناة واحدة من شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية beIN Sports FR HD 1 .

وحول معلق مباراة ميلان والإنتر فسيتولى المعلق الرياضي السعودي المخضرم فهد العتيبي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة ميلان وانتر ميلان والقنوات الناقلة ، ونبذة عن إنجازات الفريقين، بالإضافة إلى مشوار الناديين في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي، وأخيرًا تاريخ لقاءات ميلان وانتر ميلان في ديربي النار.