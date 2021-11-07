نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنتهت مباريات الجولة الحادية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، والتي قسمت على ثلاث أيام الجمعة والسبت والأحد، وحل استون فيلا ضيفا على ساوثهامبتون في افتتاحية الجولة الحادية عشر، وإنتهت المباراة بفوز صاحب الأرض بهدف نظيف جاء عن طريق النجم آدمز، وكانا المباراة الثانية هي الأهم والأبرز في هذه الجولة بين قطبي مانشستر على ملعب مانشستر يونايتد الأولد ترافورد، والتي إنتهت بفوز الضيف مانشستر سيتي بهدفين دون رد، سجل الهدف الأول بيرناردو سيلفا، وجاء الهدف الثاني بنيران صديقة حيث سجله مدافع اليونايتد في مرماه، واجه برينتفورد نوريتش سيتي في المباراة الثالثة والتي إنتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

نتائج مباريات الجولة الحادية عشر

وشهدت هذه الجولة العديد من التعادلات والتي كان أبرزها تعادل متصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي أمام بيرنلي على ملعب الفريق اللندني، وإنتهت المباراة بالتعادل الايجابي هدف لهدف، سجل هدف تشيلسي نجم الفريق هافيرتز، وشهدت المباراة غياب ماونت لعدم الجاهزية، كما حل ولفرهامبتون ضيفا على كريستال بالاس في مباراة إنتهت بفوز صاحب الأرض بهدفين دون رد، واختتمت مباريات السبت الممتاز بتعادل برايتون أمام نيوكاسل بهدف لهدف.

ليفربول يخسر مباراته الأولى في الدوري

واستكملت مباريات الجولة الحادية عشر يوم الأحد بفوز الأرسنال على واتفورد بهدف وحيد جاء عن طريق سميث روي، ثم تعادل توتنهام سلبيا في ثاني مبارياته تحت قيادة الإيطالي كونتي أمام إيفرتون، ولم يتوقف قطار التعادلات هنا بل سيطر كذلك على مباراة ليستر سيتي ضد ليدز يونايتد، بهدف لهدف، ليختتم ليفربول مباريات الجولة الحادية عشر بالخسارة أمام ويست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وصنع نجم منتخب مصر محمد صلاح هدف ليفربول الأول والذي سجله النجم ألكسندر أرنولد، بينما سجل الهدف الثاني أوريجي.

مباريات الجولة الثانية عشر

ويبدأ التوقف الدولي لخوض تصفيات كأس العالم في جميع القارات غدا الإثنين ويستمر لمدة ١٠ أيام، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم ٢٠ نوفمبر المقبل، وتحمل الجولة الثانية عشر العديد من المواجهات الهامة والكبيرة كالتالي:-

ليستر سيتي X تشيلسي

مانشستر يونايتد X واتفورد

ويست هام يونايتد X ولفرهامبتون

أستون فيلا X برايتون

نيوكاسل يونايتد X برينتفورد

نورويتش سيتي X ساوثهامتون

بيرنلي X كريستال بالاس

ليفربول X أرسنال

مانشستر سيتي X إيفرتون

توتنهام X ليدز يونايتد

ورغم التعادل مع بيرنلي إلا أن تشيلسي مازال متربعا على قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٢٦ نقطة، ويأتي في المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد ٢٣ نقطة متفوقا على ويست هام صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد ٢٢ نقطة، وجاء أرسنال من قاع الدوري ليحتل المركز الخامس برصيد ٢٠ نقطة متفوقا على مانشستر يونايتد صاحب الـ ١٧ نقطة.