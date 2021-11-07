نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية واستراليا القادمة الخميس 11\11\2021 القنوات الناقلة والمعلق وتردد قناة ssc7 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير وعشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة السعودية واستراليا القادمة، والمقرر لها اليوم الخميس الموافق 11\11\2021، حيث يلتقي المنتخبين على ملعب “واسترن سيدني” باستراليا، وذلك لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية، في تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

مباراة ينتظرها الملايين من المحبين للأخضر السعودي، في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي، مباراة حاسمة وفاصلة بالنسبة للمنتخب السعودي صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة، ولأهمية المباراة سوف نستعرض معكم كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، الموعد والقنوات الناقلة السعودية واستراليا، وكذلك معلق مباراة السعودية واستراليا، وموقف المنتخبين وكافة التفاصيل عبر هذا المقال ومن خلال موقع “ثقفني” المتميز.

موعد مباراة السعودية واستراليا

يحتضن استاد “واسترن سيدني” مباراة السعودية القادمة ضد استراليا، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات أسيا المؤهلة لقطر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من نوفمبر 2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

09:10:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

11:10:- الحادية عشرة وعسر دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة.

12:10:- الثانية عشرة وعشر دقائق ظهراً بتوقيت السعودية.

13:10:- الواحدة وعشرة دقائق ظهراً بتوقيت الإمارات.

موقف المنتخبين قبل انطلاق الجولة الخامسة

يدخل الأخضر السعودي المباراة القادمة ضد استراليا ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، والتأهل رسمياً من هناك من استراليا، حيث يحتل منتخب السعودية صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع جولات، بما يعني أن الأخضر السعودي قد فاز في جميع مبارياته السابقة في التصفيات النهائية، ولو استطاع المنتخب السعودي تحقيق الفوز أو التعادل في المواجهة القادمة سوف يضمن بشكل رسمي التأهل إلى تصفيات كأس العالم بقطر 2022 مباشرةً.

في المقابل يسعى منتخب استراليا القوي صاحب الأرض وصاحب الوصافة، نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط ومعادلة نظيره السعودي في عدد النقاط، حيث يحتل منتخب استراليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويمتلك منتخب استراليا 9 نقاط جمعهم من أربع جولات، فقد استطاع الفوز في ثلاث مواجهات بينما خسر لقاء وحيد، لذلك من المنتظر أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة من المنتخبين، مباراة تتسم بالقوة والعزيمة والإصرار على الفوز والحصول على الثلاث نقاط من كلا المنتخبين.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا، سؤال يتردد كثيراً في الشارع الرياضي السعودي والعربي، وسوف يتم نقل مباراة السعودية ضد استراليا عبر شاشة قناة ssc7 HD الرياضية، كما سيتم نقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على اليوتيوب، ومعلق مباراة السعودية واستراليا القادمة هو المعلق المتميز “فهد العتيبي”.

بطاقة مباراة السعودية واستراليا