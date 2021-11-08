نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني وموعد عودة الدوري

اختتمت مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني بمواجهة اشبيلية وريال بيتيس ونجح خلالها الفريق الأندلسي في خطف فوز ثمين له على حساب صاحب الأرض الذي تعرض لحالة طرد واضطر لـ إستكمال المباراة بعشرة لاعبين، وشهدت الجولة الثالثة عشر العديد من المفاجآت والمباريات المثيرة والتي كان أبرزها مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بجانب مباراة حامل اللقب أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، حيث افتتح أتلتيك بلباو الجولة بمواجهة قادش مساء الجمعة والتي إنتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، وتستكمل منافسات الجولة يوم السبت بمواجهة إسبانيول وغرناطة، ونجح إسبانيول في خطف ثلاث نقاط بعد الفوز بهدفين نظيفين.

مباريات الجولة الثالثة عشر

وكانت أبرز مباريات الجولة هي مواجهة برشلونة الكتالوني فريق سيلتا فيجو، حيث نجح أحفاد كرويف في إنهاء الشوط الأول متقدمين بثلاثة أهداف نظيفة، إلا أن الأمور لم تسمر على هذا الحال كثيرا وسرعان ما أدرك سيلتا فيجو التعادل خاصة بعد إصابة نجم برشلونة فاتي وخروجه من أرضية الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل ٣/٣، كما نجح ديبورتيفو ألافيس في تحقيق الفوز على حساب ليفانتي بهدفين لهدف، كما استطاع ريال مدريد تعزيز مركزه مستغلا تعثر برشلونة وخطف ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني خلفا لريال سوسيداد صاحب الصدارة، وكانت المفاجأة الثانية في هذه الجولة هي تعادل بطل النسخة الماضية للدوري الإسباني أتلتيكو مدريد بعد تقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الدقيقة ٩١، ليسجل فالنسيا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، ثم إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع، ورفع ريال سوسيداد رصيده لـ ٢٨ نقطة بعد فوزه على أوساسونا بهدفين نظيفين، واختتم إشبيلية مواجهات هذه الجولة بالفوز على ريال بيتيس بهدفين دون رد.

ترتيب جدول الدوري الإسباني

يتصدر ريال سوسيداد ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد ٢٨ نقطة، ويأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد ٢٧ نقطة، متفوقا على إشبيلية صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد ٢٣ نقطة، والجدير بالذكر أن كل من ريال مدريد وإشبيلية وأتلتيكو مدريد مازال لكل منهما مباراة مؤجلة لم تلعب بعد عكس المتصدر ريال سوسيداد، بينما يحتل برشلونة المركز التاسع برصيد ١٧ نقطة ولديه مباراة مؤجلة هو الآخر.

مباريات الجولة الرابعة عشر

وتبدأ الجولة الرابعة عشر يوم ١٩ نوفمبر المقبل، بعد العودة من التوقف الدولي، ويعتبر ديربي كتالونيا بين برشلونة واسبانيول احد أبرز مواجهات الجولة الرابعة عشر، بجانب مواجهة ريال سوسيداد وفالنسيا، ونستعرض لكم جدول مباريات الجولة القادمة من الدوري الإسباني:-