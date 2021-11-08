نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت سحب قرعة كاس الملك 2021 والقنوات الناقلة “ssc الرياضية” الفرق المشاركة في دور 16 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سحب قرعة كاس الملك 2021 والتي من المقرر إطلاقها على الهواء مباشرة عبر القنوات الرياضية المخصصة لذلك، بالموسم الثاني لها على التوالي لاختيار الفرق التي من المزمع لها المشاركة بالسحب للمشاركة في عدد من المباريات والتصفيات والتي تتأهل الفرق المشارة فيها أيضا لتصفيات كأس العالم في قطر 2022 والتي تبدأ في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

توقيت سحب قرعة كاس الملك 2021 على قنوات ssc الرياضية والفرق المشاركة في دور 16

حيث تنافست الفرق السعودية في إطار مباريات الدوري السعودي ودوري كاس الأمير محمد بن سلمان وتأهلت لدور ال16 عدد من الفرق القوية التي من المزمع لها التنافس على المباريات الهامة فيما بعدن وقد تم اختيار تلك الفرق للمشاركة بعدد من المباريات التي يتطلع إليها الجمهور السعودي والخليجي ويترقبوا التعرف على الفرقة الأكثر تفوقا والفرقة التي ستتأهل للكاس.

بطولة كأس الملك

في إطار الموسم الرياضي الحالي تتشارك 16 فرقة فقط من فرق دوري كاس الأمير محمد بن سلمان، والتي تم اختيارها للمشاركة في هذا الماراثون حصرا، لتتشارك في السحب اليوم على أن تلتقي الفرق على الفوز وليس الخسارة أو التعادل، وذلك بسبب الازدحام في مواعيد مباريات الدوري في الموسم الأحدث بالمملكة والذي اقترب كثيرا من مباريات كاس العرب 2022 المزمع في قطر العام المقبل، كما تقوم تلك الفرق أيضا بالمشاركة في مباريات كاس آسيا.

قرعة كاس الأمير الاثنين 8 نوفمبر 2021

تقام اليوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر 2021 الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية بمشاركة 16 فرقة من المتشاركين في الدور السادس عشر من دوري كاس الأمير 2021، بوضع 16 كرة واختيار الفرق التي تتنافس على الفوز فقط لتتأهل الفائزة منها لنهائي مباريات كأس الملك المزمع إقامتها في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

كيفية أداء المباريات للفرق المتأهلة

يتم وضع الكرات في وعائين متجاورين ويتم اختيار كرة من الوعاء الأول وأخرى من الوعاء الثاني، ويتم أداء المباريات حسب ترتيب اختيار الكرات، ويخوض الفريق الذي يتم اختياره المباراة في دور 16 على أرضه بينما يتم عمل قرعة جديدة لمباراة دور الربع نهائي لاختيار الملعب.

الفعالية كاس الملك 2021 البطولة قرعة فرق دور ال 16 الموعد والتوقيت اليوم الاثنين الساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية المكان فندق برج رافال كمبنسكي بمدينة الرياض القنوات الناقلة قنوات SSc الرياضية

القنوات الناقلة لقرعة كاس الملك لفرق دور ال 16

تقوم مجموعة قنوات SSc الرياضية السعودية بالنقل الحصري لقرعة كاس الملك ومباريات الدوري السعودي، كاس الأمير محمد بن سكان والتي تكون بالإحداثيات التالية: