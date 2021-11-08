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عمر شويل - جدة قناة ssc الرياضية الناقلة لسحب قرعة كاس الملك والتي ينتظرها مئات الآلاف من جماهير الكرة بالمملكة والخليج العربي، حيث تقوم القناة اليوم بنقل حدث هام في مسيرة الكرة السعودية بالموسم الجديد، حيث يقام السحب الكبير على الفرق المشاركة في بطولة كأس الملك وأيضا كاس أسيا وفعاليات تصفيات كأس العرب في قطر 2021.

تردد قناة ssc الرياضية الناقلة لسحب قرعة كاس الملك اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021

أعلنت قنوات السعودية الرياضية الجديدة عن نقلها القرعة العلنية للفرق المشاركة في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الكروي الجديد، والتي تقرر لها حصريا الاشتراك في قرعة كاس الملك التي تقام في نهاية هذا العام وهي نفسها الفرق التي تشارك في بطولة كاس أسيا في مواجعهة العديد من الفرق الأسيوية ممثلة للمملكة في البطولة.

الفرق المشاركة في سحب قرعة كاس الملك وترتيب الدوري السعودي

تشارك فرق دور ال 16 في دوري كاس الأمير بالموسم الكروي الجديد في القرعة التي تقام بالرياض اليوم الاثنين، وتكون في جدول ورزنامة الدوري السعودي بالترتيب والنقاط التالية:

في صدارة الرزنامة برصيد 21 فريق الضمك.

بالمركز الثاني يأتي فريق الاتحاد برصيد نقاط 20 نقطة.

يليهم بالمركز الثالث فريق الشباب برصيد 18 نقطة.

ويحتل فريق الهلال المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة مع مباريات مؤجلة.

ويتنافس على المركز الخامس كل من فريقي الفيحاء والرائد برصيد 14 نقطة.

يأتي تاليا فريق النصر برصيد 13 نقطة.

يكون الفريق التالي هو فريقي الأهلي والفتح برصيد 12 نقطة.

وبرصيد 11 نقطة ياتي فريق الفيصلي.

بينما يتنافس فريق كل من الحزم وأبها والاتفاق برصيد 10 نقاط.

وبرصيد 9 نقاط يأتي فريق الباطن.

وأخيرا يأتي الطائي برصيد 7 نقاط فقط.

تردد قناة ssc الرياضية على نايلسات وعرب سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

كيفية إقامة المباريات للفرق المؤهلة في القرعة اليوم

تقام قرعة كأس الملك اليوم الاثنين باختيار الفرق ال 16 المؤهلة للمباراة على أن يتم وضع وعاءين بكل منهما 8 كرات، ويتم اختيار كرة في كل مرة من كل وعاءين وعلى هذا تتنافس الفرق حسب ترتيب اختيار الكرات وحسب اختيار كل كرة من كل وعاء، على أن تقام مباراة دور ال 16 على أرض الفريق وملعبة بينما يتم بعدها عمل قرعة على الملاعب التي تستضيف المباريات الباقية في النهائيات.

موعد القرعة العلنية اليوم على قناة ssc الرياضية الناقلة لسحب قرعة كاس الملك

يتم اليوم الاثنين عمل قرعة علنية تذاع على الهواء مباشرة على القنوات السعودية الرياضية في فندق برج رافال كمبنسكي بمدينة الرياض قرعة دور ال 16 بين 16 فرقة من المشاركين حصرا في اس الأمير محمد بن سلمان، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الرياض.