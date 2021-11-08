نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة كأس الملك السعودي 2021- 2022 .. “مفاجآت محسومة” .. الهلال يصطدم بالرائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قرعة كأس الملك السعودي 2021- 2022 أقيمت اليوم في العاصمة الرياض وشملت مشاركة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فقط، على أن تكون قرعة مفتوحة بدون تحديد لأي مستويات من مباراة واحدة تكون بدايتها من دور الثمن النهائي، ويهتم عشاق الساحرة المستديرة بمعرفة نتائج قرعة كأس الملك السعودي 2021- 2022 وأبرز الفرق المشاركة، وتنطلق بطولة كأس خادم الحرمين من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

نتائج قرعة كأس الملك السعودي 2021- 2022

ظهرت نتائج قرعة كأس الملك السعودي لهذا العام المعروفة باسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022 بعد أن تم إقامتها في فندق برج رافال في العاصمة الرياض ظهر يوم السبت 8 نوفمبر 2021، 2021 وكشفت نتائج كأس الملك عن مواجهات مثيرة، من المحدد بدء بطولة الكأس انطلاقًا من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات، خاصة أن تجمع قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022 “كأس الملك”، فريق الـ16، المتأهلة من كأس خادم الحرمين الشريفين.

نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022- 2021

الهلال يواجه ” الرائد” في دور الـ16 من بطولة كأس الملك

الفيحاء يواجه فريق أبها في دور 16 من كأس الملك

الساعة الرملية مع الرمال المتدفقة دور الـ8

الباطن ضد الحزم

الأهلي ضد الفيصلي المباراة على أرض فريق الأهلي دور الـ8

التعاون ضد الطائي على أرض فريق التعاون دور الـ8

النصر ضد الاتفاق المباراة على أرض فريق النصر دور الـ8

الفتح ضد الاتحاد المباراة على أرض فريق الفتح

مواعيد مباريات كأس الملك 2022

دور الـ16: 20 – 22 ديسمبر الدور ربع النهائي: 14 – 15 فبراير الدور نصف النهائي: 3 – 4 أبريل المباراة النهائية: تحدد لاحقًا

ومن المقرر أن يحتضن مرسول بارك جميع مباريات النصر في بطولة كأس الملك بما في ذلك مباراة نصف النهائي في حال وصل الفريق.

وتفاعل رواد تويتر مع إعلان قعة كأس الملك حيث علق أحد المواطنين: “جمهور النصر جمهور العالمي لا تتفاءلوا كثير النصر راح يخرج من الاتفاق مع مسلي وادارته لا تحلمون بشيء موسم صفري”.

بذلك تكون نتائج قرعة كأس الملك السعودي 2021- 2022 والمباريات والمواجهات بين الفريقين تم تحديدها لتكون واضحة بدون مفاجأت خلال الموسم الكروي.