نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Tm Done حجز تذاكر مباراة عُمان والصين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة Tm Done حجز تذاكر مباراة عُمان والصين والتي تقام بعد أيام قليلة ضمن الجولة الثالثة من مباريات تصفيات الأمم الأسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث تم تحديد الملعب الذي تقام فيه المباراة وكذلك تم تحديد الشروط المطلوبة من الراغبين في حضور المباراة الكبيرة، ونقوم بعرض القنوات الناقلة للمباراة ليتابعها جميع محبي ومشجعي الكرة الاسيوية في المنازل أيضا.

Tm Done حجز تذاكر مباراة عُمان والصين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022

حيث تقوم الفرق الاسيوية الأربعة من الفرق الاسيوية التي تتنافس على الفوز والتأهل لمونديال قطر 2022، فريق السعودية وأستراليا وفيتنام، وذلك بالإضافة إلى فريقي سلطنة عمان والصين، ومن المزمع أن يتم إقامة بطولة كأس العالم في الدولة القطرية في بداية 2022 بمشاركة العشرات من الفرق العالمية، ومنها الفرق الاسيوية، المتأهلة لهذا المونديال.

مباراة عُمان والصين

تقام بعد أيام قليلة، في الخميس 11 نوفمبر 2021، مباراة كبيرة وهامة يتابعها جمهور كلا الفرقتين للتعرف على الفرقة الفائزة والمتأهلة إلى المباريات النهائية، وذلك بمشاركة عدد من الفرق المشاركة لهما في نفس المجموعة الثالثة والأخيرة، ومنها فريق السعودية الأوليمبي وأستراليا واليابان وأيضا فيتنام، وتقام تلك المباراة على أرض استاد الشارقة الإماراتي الرياضي الكبير، ويدخل الفريق العماني بارتفاع في أرقام النقاط بعد فوزه على نظيره الفيتنامي بثلاثة اهداف مقابل هدف ويحل بالمركز الثالث بجدول النقاط برصيد 6 نقاط، بفوزه في مباراتين وهزيمته في مباراتين آخرين.

موعد مباراة عُمان VS الصين

المباراة مباراة عُمان والصين البطولة تصفيات الأمم الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 الموعد والتوقيت تقام الخميس 11 نوفمبر 2021. الملعب استاد الشارقة الرياضي القنوات الناقلة قناة عمان الرياضية – قناة الاتحاد الاسيوي.

تقام المباراة الساعة 17:00 مساء بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت المملكة.

في الساعة 15:00 بتوقيت جرنتش.

القنوات الناقلة لمباراة الخميس

تقوم كل من قناة عمان الرياضية بنقل المباراة حصرا على الهواء مباشرة بينما تقوم قناة الاتحاد الأسيوي على قناتها عبر يوتيوب بنقل المباراة على الهواء مباشرة:

القمر الصناعي النايل سات القمر الصناعي عرب سات التردد 12111معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب عمودي التردد 12456 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب عمودي

شروط دخول مباراة تصفيات أمم آسيا الخميس

يكون لدى المشجع بطاقة حضور المباراة التي تم حجزها من منصة تم دن العمانية لخدمات الحجز والتوصيل.

يتم إبراز جواز السفر أو بطاقة الهوية.

يقوم بإبراز شهادة الحصول على جرعتي لقاح كرونا.

يجب إظهار فحص كرونا PCR بنتيجة سلبية في آخر 96 ساعة قبل المباراة.

لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل مشدد.

يمنع إدخال اللافتات المكتوب عليها عبارات أو شعارات والأعلام بالمقاسات الكبيرة، 2 متر أو 3 متر وأيضا أدوات الإشعال أو الإضاءة وكذلك المشروبات بالعلب المعدنية.

حجز تذاكر مباراة عمان والصين

تم تحديد تطبيق تم دن الإلكتروني للحجز والتوصيل الخاص بسلطنة عمان لحجز التذاكر: