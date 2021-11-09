نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا مجانا على نايل سات تصفيات مونديال كاس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، هو ما يرغب في معرفته الكثير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة كرة القدم في مصر والدول العربية، حيث يرحل منتخب مصر الوطني لمواجهة منتخب أنجولا على ملعبه ووسط جماهيره لحساب مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم قطر 2022 ، ولعل الكثير من الجماهير وخاصة في مصر وبعض الدول العربية يريدون التعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وهذا ما نُسلط عليه الضوء خلال هذه الصفحة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر اليوم مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا مجانا على نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، هي محض اهتمام الجماهير المصرية بالأخص وذلك بهدف متابعة مجريات اللقاء الذي سيكون ضمن مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ، لحساب مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وكانت بعض القنوات كشفت عن نفسها لتكون ضمن قائمة القنوات المجانية التي تذيع مباراة مصر وأنجولا مجانا في تصفيات مونديال كاس العالم 2021.

قنوات مفتوحة تذيع مباراة مصر مجانا ، وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن يكون موعد مباراة مصر وأنجولا يوم الجمعة الموافق 12-11-2021 ، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم وليبيا ، بينما ستنطلق مباراة مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب والأردن، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا اليوم مجانا

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفيا وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلنوا أنه يحق للدولة المستضيفة لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 أن تنقل المباراة المقامة على ملاعبها، وذلك عبر القنوات الأرضية على التليفزيون المحلي للدولة، ويتضح لنا أنه سيتم نقل ماتش مصر وأنجولا عبر قناة أنجولا الأرضية المحلية.

وفي ذات السياق، فقد نجحت شبكة قنوات أون تايم سبورت أن تملتك حقوق نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة المونديال كاس العالم قطر 2022 ، حيث ستعمل قنوات أون تايم سبورت على نقل لقاء منتخب مصر وأنجولا مجانا وبدون تشفير عبر قناتها الرياضية الأولى.

والآن نستعرض عليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا مجانا على نايل سات. وذلك عبر التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت. حيث يُمكنكم استقبال التردد وهو: 11861 معدل الترميز 27500. وبعد أن قدمنا التفاصيل عن بطاقة مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كاس العالم، نود أن نذكركم أننا سنعمل على تقديم تغطية مستمرة ومتابعة بخصوص ملخص نتيجة مباراة مصر وأنجولا الشوط الأول والثاني في الجولة الخامسة من تصفيات كاس العالم 2022، وذلك ممن خلال تقارير رياضية متتالية.