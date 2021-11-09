موعد مباراة السعودية واستراليا اليوم والقنوات الناقلة وترتيب مجموعة الأخضر

يستضيف ملعب ويسترن سيدني معقل الكنغرو الأسترالي مباراة منتخب السعودية ضد منتخب أستراليا اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات التصفيات النهائية لقارة آسيا، والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يأمل الأخضر في الحفاظ على صدارة جدول الترتيب المؤهلة بشكل مباشر للمونديال، ليواصل تواجده في المحفل العالمي، متسلحاً بمدرب عالمي يأكل لاعبيه الأخضر، واليابس أمام كافة المنافسين لمواصلة النتائج المبهرة رسمياً وودياً، وينطلق موعد مباراة السعودية واستراليا اليوم في الثانية عشرة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب السعودي يأمل في تحقيق فوز لن يكون سهلاً ضد المنتخب الأسترالي، للحفاظ على صدارة ترتيب المجموعة المتواجد فيها حالياً برصيد 12 نقطة، جمعها من تحقيق الفوز في مبارياته الأربعة التي خاضها في المرحلة الحالية من التصفيات، حيث بدأ مشواره في التصفيات بتحقيق الفوز ضد فيتنام في الجولة الأولى على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يلاقي منتخب عمان في الجولة الثانية، ويحقق الفوز بهدف دون رد، قبل أن يحقق فوز ثمين على ملعبه ضد المنتخب الياباني في الجولة الثالثة بهدف دون رد، حيث خطف فراس البريكان ثلاث نقاط هامة للأخضر، قبل أن يحقق فوز هام في آخر مبارياته ضد الصين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المنتخب الأسترالي يأمل في تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة، للحاق بالمنتخب السعودي متصدر الترتيب، حيث يتواجد الكانغرو الأسترالي في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الأخضر، حيث تمتلك أستراليا تسع نقاط جمعتها من خوض أربع مباريات، تمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وخسر مباراة وحيدة في الجولة الأخيرة خارج ملعبه ضد المنتخب الياباني.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة السعودية واستراليا اليوم

الخميس 11 نوفمبر 2021.

12:10 توقيت مكة المكرمة، العراق، سوريا، قطر، البحرين، وفلسطين.

13:10 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

9:10 توقيت جرينتش.

10:10 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

11:10 توقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا