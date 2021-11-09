انت الان تتابع تفاصيل خبر أهم تصريحات حسين الشحات مع محمد شبانة على ETC والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حلَّ نجم الأهلي ومنتخب مصر حسين الشحات، ضيفا على برنامج “بوكس تو بوكس”، المذاع على قناة ETC الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد شبانة، حيث تحدث عن عديد من الملفات التي تشغل الساحة الرياضية بشكل عام وأهم الملفات الخاصة به مع القلعة الحمراء.

وكشف الشحات أنه لم يتحدث أحد من إدارة الأهلي معه حول تجديد عقده أو تعديله، لافتا إلى رغبته قي الاستمرار مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، متابعا: “أنا سعيد بما حققته مع الفريق الأحمر ولكن لا يوجد أي شيء حول تجديد عقدي”.

ولفت حسين الشحات إلى أن أقرب اللاعبين الذين يرتاح للعب بجوارهم هو النجم عمرو السولية، حيث أكد أنه أكثر لاعب ساهم في أهدافه، بالإضافة إلى النجم محمد مجدى أفشة، والذي شدد على أنه أفضل من لعب بجواره في الأهلي.

وشدد الشحات على أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، طور مستواه خصوصًا على مستوى التسديد واستغلال الفرص، كما ساهم في تطوير مستوى أليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدى فتحى”.

وأكد حسين الشحات أن رينيه فايلر، مدرب الأهلي السابق، مدرب كبير، ونجح في تقديم مستوى متطور مع الأهلي، لافتا إلى أنه حزن جدا بعد رحيله، مقدما جزيل الشكر له على ما قدمه لـ القلعة الحمراء.

واستطرد نجم خط وسط الأهلي: “رينيه فايلر أبلغنا برحيله بسبب أشياء خاصة به، وتحدث مع جميع اللاعبين، وكنا نسير معه بشكل مميز، ووصلنا لنصف نهائي إفريقيا، بعد أن كنا قد حسمنا الدوري الممتاز”.