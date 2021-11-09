نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لبنان وإيران القادمة الخميس 11\11\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا المؤهلة لقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة موعد مباراة لبنان وإيران القادمة، والمقرر لها اليوم الخميس الحادي عشر من شهر نوفمبر 2021، حيث يحتضن ملعب صيدا الدولي أحداث المباراة الهامة والمرتقبة، مباراة الحسم والتأهل أو ضياع الأمل، وذلك لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، تنتظر الجماهير العاشقة لمنتخب رجال الأرز متابعة المباراة، على أمل فوز منتخب لبنان على إيران وتجديد الأمل مرة أخرى في التأهل إلى المونديال.

يدخل منتخب الأرز المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، والوصول إلى النقطة الثامنة وتجديد أمل الوصول إلى قطر 2022، لكنه سوف يصطدم بمنتخب إيران القوي صاحب صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يحتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وذلك بعد مرور أربع جولات من تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، خلف منتخب إيران صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط ومنتخب كوريا الجنوبية برصيد 8 نقاط، قدم منتخب لبنان مستوى متميز رغم صعوبة المجموعة وقوة المنافسين.

من ناحية أخرى يسعى منتخب إيران القوي حسم بطاقة التأهل والانفراد بالمركز الأول، والابتعاد عن مطاردة منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني والفارق بينهم نقطتين فقط، يحتل منتخب إيران المركز الأول برصيد 10 نقاط، وذلك بالفوز في ثلاث مباريات وتعادل وحيد أمام كوريا الجنوبية بنتيجة هدف لمثله، يسعى منتخب إيران نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة الثالثة عشر، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة تتسم بالسرعة والندية والرغبة في الفوز من كلا المنتخبين.

وجدير بالذكر أن نلقي الضوء على مباريات أخرى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والتي سوف تقام في نفس اليوم لكن في توقيتات مختلفة، فهناك مباراة قوية سوف تجمع بين السعودية واستراليا، كما يلتقي العراق وسوريا في مباراة الفرصة الأخيرة.

موعد مباراة لبنان وإيران

يحتضن ملعب صيدا الدولي أحداث مباراة لبنان القادمة في التصفيات ضد منتخب إيران. والمقرر لها اليوم الخميس الموافق 11\11\2021. لحساب الجولة الخامسة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. وسوف تنطلق أحداث المباراة الكبيرة حسب التوقيتات التالية:

12:00:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

14:00:- الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت بيروت ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، كما سيتم نقل مباراة لبنان ضد إيران في الجولة الخامسة، عبر قناة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على اليوتيوب، ومن المقرر أن يعلق على المباراة المعلق المتميز “خالد المديفر”.

بطاقة مباراة لبنان وإيران