نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل” موعد مباراة السعودية وأستراليا تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية وأستراليا، ساعات قليلة وتنطلق أحداث أهم المباريات للجماهير السعودية في تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022 على أحر من الجمر لوضع قد في النهائيات، خاصة أن المنتخب الوطني السعودي يتصدر قمة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات، بينما المنتخب الأسترالي الذي تعثر في الجولة الماضية أمام اليابان، يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويأمل في استغلال عامل الأرض والجمهور في اللقاء وتحقيق الفوز على السعودية لتصدر المجموعة، اللقاء المرتقب منقول على الهواء مباشراً الخميس القادم 2021/11/11 عبر قناة ssc hd 7، وفيما يلي تفاصيل المباراة والموعد.

موعد مباراة السعودية أستراليا القادمة

الموعد :- الخميس القادم 2021/11/11.

التوقيت :- 9.10 “التاسعة وعشر دقائق صباحاً بتوقيت غرينتش.

10.10 :- بتوقيت كلاً من المغرب، الجزائر، تونس.

11.10 :- بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

12.10 :- بتوقيت مكة المكرمة، اليمن، سوريا، العراق.

13.10 :- بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للسعودية ضد أستراليا في اللقاء

من المنتظر ألأن يدفع المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد بالتشكيل الأساسي للسعودية والتشكيل المتوقع كما يلي.

حراسة المرمى ” محمد العويس”.

خط الدفاع ” سلطان الغنام،عبد الإله العمري، عبد الله مادو، سعود عبد الحميد”.

وسط الميدان “عبد الإله المالكي، محمد كانو، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد الولد”.

الهجوم ” صالح الشهري”.

مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات المونديال

تاريخ لقاءات المنتخبين يصب في صالح المنتخب الأسترالي، فقد تقابل المنتخبين قبل هذا اللقاء في 4 مباريات سابقة، جميعها في تصفيات قارة أسيا المؤهلة لكأس العالم، كان اللقاء الأول عام 2014 في تصفيات المونديال، وفازت استراليا في الدور الأول ثلاثة مقابل هدف، وفي الدور الثاني من نفس التصفيات فازت أستراليا بنتيجة 4-2، وفي تصفيات مونديال 2018 بروسيا تقابل المنتخبين في مباراتين، الأولى تعادل الفريقين بهدفين لكل منهم، والثانية فازت أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب جدول المجموعة الثانية قبل الجولة الخامسة

المنتخب الوطني السعودي برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات. منتخب أستراليا برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات والهزيمة في مباراة. سلطنة عمان برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين والهزيمة في مباراتين. اليابان برصيد 6 نقاط بالفوز في لقاءين ولكن فارق الأهداف لصالح عمان. الصين برصيد 3 نقاط من الفوز في مباراة، والهزيمة في 3 مباريات. فيتنام بدون رصيد من النقاط بالهزيمة في جميع مبارياتها بالمجموعة الثانية.

تصريحات المدير الفني للمنتخب الأسترالي قبل اللقاء

صرح المدير الفني للمنتخب الأسترالي جراهام أرنولد، أن الجماهير هي سلاك أستراليا الهام للفوز على المنتخب السعودي في المباراة، وأشاد المدير الفني بمسيرة المنتخب السعودي في التصفيات، ولكنه قال أنه لعب 7 مباريات من 8 على أرضه، بينما لعبنا 11 مباراة من 12 خارج ملاعبنا والجماهير ستلهب حماس اللاعبين.

موعد مباراة السعودية وأستراليا