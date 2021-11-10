موعد مباراة العراق وسوريا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة تصفيات المونديال

يستضيف ملعب ثاني بن جاسم بقطر مباراة المنتخب العراقي ضد المنتخب السوري اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية في التصفيات النهائية لقارة آسيا، والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يأمل كلا المنتخبان العراقي والسوري في تحقيق الفوز الأول لهما في التصفيات، للحفاظ على بصيص الأمل في المنافسة على مركز مؤهل للمونديال، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول، والثاني في المجموعتين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما المنتخب الثالث سيخوض ملحق آخر للتاهل، ويقام موعد مباراة العراق وسوريا اليوم في الثامنة مساءاً بتوقيت بغداد، ودمشق.

المنتخب العراقي في مهمة صعبة ضد نسور قاسيون، ساعياً لتحقيق أولى انتصاراته في تلك المرحلة من التصفيات، بعد أن كان على وشك تحقيق ذلك في الجولة الماضية التي خرج فيها لملاقاة المنتخب الإماراتي على ملعبه، وانتهت المبارا المثيرة بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث تقدم كوريا بهدف للأبيض في الشوط الأول، وتعادل محمد العطاس في الشوط الثاني للعراق بالخطأ في مرماه، ثم تقدم أيمن حسين بهدف لأسود الرافدين في الدقيقة 89، ولكن علي مبخوت تمكن من إدراك التعادل في الثواني الأخيرة لأصحاب الأرض، ليحقق العراق ثالث انتصاراته في التصفيات، ويصل رصيده إلى ثلاث نقاط جمعها من خوض أربع مباريات تلقى فيها خسارة وحيدة.

المنتخب السوري لا يختلف وضعه كثيراً عن نظيره العراقي، بل أسوأ من ذلك بتواجد نسور قاسيون في المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بعد أن خاض أربع مباريات حتى الآن في المرحلة النهائية من التصفيات، تعادل فيها في مباراة وحيدة، وخسر في ثلاث مباريات، متواجداً في المركز الأخير في جدول الترتيب.

ترتيب مجموعة العراق وسوريا في التصفيات

موعد مباراة العراق وسوريا اليوم

الخميس 11 نوفمبر 2021.

17:00 توقيت جرينتش.

18:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

19:00 توقيت مصر، السودان، وليبيا.

20:00 توقيت العراق، سوريه، قطر، تركيا، لبنان، الكويت، الأردن، والبحرين.

21:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة سوريا والعراق