نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عمان والصين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة عمان والصين هي مباراة ينتظرها كافة جماهير كرة القدم العمانية والعربية من كل حدب وصوب مساء يوم الخميس الموافق الحادي عشر من نوفمبر، حيث ستقام أحداث مباراة عمان والصين في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك على أرضية ملعب ستاد نادي الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

ويأمل جماهير المنتخب العماني تحقيق منتخب بلادهم الفوز في هذه المباراة من أجل الاقتراب خطوة جديدة في مشواره نحو المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث يقترب الأحمر العماني من تحقيق حلم كل العمانيين، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ عمان.

ترتيب المنتخب العماني في المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

المنتخب العماني استهل مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بالفوز على المنتخب الياباني خارج الديار، قبل أن يتلقى الخسارة على يد الأخضر السعودي في الجولة الثانية، ثم الخسارة من المنتخب الأسترالي، قبل أن يفوز على المنتخب الفيتنامي في الجولة الرابعة، ليكون بذلك المنتخب العماني في المركز الثالث بالمجوعة الثانية برصيد ست نقاط، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني في هذه المجموعة.

ومن الممكن أن يتمكن المنتخب العماني أن يستغل مواجهة السعودية وأستراليا في الجولة الخامسة من منافسات هذه المجموعة، ففي حال فوز المنتخب السعودي على نظيره الأسترالي، وفوز المنتخب العماني على نظيره الصيني، سيكون الأحمر العماني متساوياً في عدد النقاط مع المنتخب الأسترالي، وهو مايعني أن فرص المنتخب العماني ستزداد في الحصول على بطاقة التأهل بشكل مباشر إلى مونديال قطر 2022.

موعد مباراة عمان والصين

وقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة عمان والصين في تصفيات كأس العالم 2022 مساء يوم الخميس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة العمانية مسقط، الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والصين

هذا وسيتمكن محبي وعشاق المنتخب العماني والكرة الآسيوية من متابعة أحداث مباراة عمان والصين على الهواء مباشرة من خلال قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، حيث تقوم القناة بنقل كافة أحداث مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكافة المتابعين بصورة مباشرة.