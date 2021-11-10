مباراة السعودية واستراليا بتصفيات كأس العالم 2022 الموعد والقنوات الناقلة

مباراة السعودية واستراليا، ينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية مباراة منتخبهم الوطني أما المنتخب الأسترالي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 حيث يسعى منتخب النسور الخضراء إلى تحقيق العلامة الكاملة والانفراد بصدارة المجموعة حيث خاض المنتخب أربع لقاءات حقق الفوز فيها جميعاً ويتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة بينما يأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من أربع مواجهات خاضها حيث تلقي هزيمة وحيدة أمام الكمبيوتر الياباني ويعرف الجميع مدي أهمية وصعوبة تلك المواجهة على المنتخبين فالأخضر السعودي يحلم بمواصلة سلسلة الانتصارات والتألق والتأهل بدون هزيمة بينما على الجانب الآخر يحاول المنتخب الأسترالي تعويض الهزيمة في مباراته مع اليابان لملاحقة المنتخب السعودي وانتزاع الصدارة كما أن المباراة سيخوضها المنتخب الأسترالي على ملعبه ووسط جماهيره، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخب السعودي.

موعد مباراة السعودية واستراليا بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل المتوقع

يلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب الأسترالي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم بقطر وستقام المباراة بين المنتخبين يوم الخميس الموافق 11/11/2021 في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة الثانية عشر وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية الواحدة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات على استاد بالعاصمة الأسترالية سيدني وسوف يتم إذاعة المباراة عبر شاشة قناةSSC7 HD ويكون فهد العتيبي معلقاً على أحداث المباراة.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي في المباراة

في حراسة المرمي: محمد العويس.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، عبدالله مادو، سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: محمد قانو، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج.

في خط الهجوم: فهد المولد، سامي النجعي، صالح الشهري.

ويقع المنتخبان في المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ويأتي معهم في نفس المجموعة كلاً من منتخب عمان ومنتخب الصين وفيتنام واليابان وإذا حقق المنتخب السعودي في مباراته أمام أستراليا يكون قطع شوطاً كبيراً وحجز بطاقة التأهل للمونديال القادم بقطر فتعتبر تلك المباراة تحدي بين المنتخبين حيث يطمع كلاً منهما في انتزاع النقاط الثلاث للمباراة.