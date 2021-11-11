نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة عودة ميسي إلى برشلونة وما علاقة تشافي هيرنانديز برجوع البرغوت للبارسا في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة عودة ميسي إلى برشلونة ، نتابع معكم ونستكمل سلسلة متواصلة من أهم وأخر أخبار برشلونة اليوم، حيث تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، وأيضاً بعض من الصفحات على المواقع الإلكترونية أخبار تُفيد بعودة ميسي إلى برشلونة ، ومنذ لحظة نشر تلك الأخبار، يرغب الكثير الآن في معرفة حقيقة عودة ميسي إلى برشلونة ، ضمن متابعة أهم وأخر أخبار برشلونة اليوم، وهذا ما نعمل دائما على تقديمه عبر موقعنا، تابعوا معنا المزيد من التفاصيل فيما يخص رجوع ميسي لبرشلونة الأسباني.

حقيقة عودة ميسي إلى برشلونة

ونشرت صحيفة الماركا الأسبانية خبر وصفته بالعيار الثقيل بخصوص توقعات عودة ميسي إلى برشلونة ، حيث أفادت أن تولي تشافي هيرنانديز تدريب فريق برشلونة الأسباني يُعد ضمن التأثيرات الكبيرة التي من المتوقع أن تكون سبباً كبيراً في عودة ليونيل ميسي إلى فريقه السابق برشلونة الأسباني.

وكان ليونيل ميسي قد اضطر لمغادرة فريق برشلونة الأسباني والانضمام لفريق باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الماضي للانضمام لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية، ويرجع السبب لرحيل ليونيل ميسي عن برشلونة بعد إخفاق البارسا في تمديد عقد البرغوث ميسي بسبب الأزمة المالية التي لحقت بالنادي.

أخبار برشلونة اليوم عودة ميسي لبرشلونة

وكان ليونيل ميسي قد وافق على خفض راتبه بنسبة 50%، إلا أن موضوع عودة ميسي إلى برشلونة ليست مستبعدة في ظل تولي تشافي هيرنانديز مهمة تدريب الفريق. وجدير بالذكر أن العلاقة ما بين ليونيل ميسي وتشافي علاقة وطيدة، فيما أصبحت العلاقة بين ليونيل ميسي ورئيس برشلونة خوان لابورتا، مؤخراً، أصبحت سيئة بسبب طريقة رحيل اللاعب.

والجدير بالذكر أن المباراة القادمة لبرشلونة في الدوري الأسباني ستكون ضد فريق اسبانيول، وذلك يوم السبت الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري 2021، في تمام الساعة العاشرة مساء. بينما سيلعب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في مباراته القادمة ضد نانت وذلك يوم السبت الموافق العشرين من شهر نوفمبر 2021 ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.