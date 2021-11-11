احدث عروض الراجحي قرض شخصي 30 راتب بدون كفيل بأطول فترة سداد للمتقاعدين والمقيمين

يفضل الكثير من المواطنين والمقيمين والمتقاعدين التعامل مع مصرف الراجحي لما له من مزايا عديدة فى تعاملاته مع عملائه وكما يقدم الكثير من العروض التمويلية المختلفة والتي تناسب جميع إحتياجات المواطنين، سواء في تمويل مشاريعهم أو أعباء الحياة اليومية، واليوم من خلال موقع ثقفني نقدم أحدث عروض بنك الراجحي التمويلية قرض شخصى 30 راتب بدون كفيل من بنك الراجحي حيث يشمل السعوديين والمقيمين والمتقاعدين الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، على حد سواء، فيما يقدم مصرف الراجحي تسهيلات عديدة في السداد وجدولة للأقساط بحيث يكون التمويل سهل للغاية دون عبئ وذلك من خلال تحديد قيمة القسط حسب الدخل الشهري، تختلف أنواع التمويلات في معايير الاستحقاق حسب الأحوال المالية لكل عميل و حسب نوع القرض، وعن القرض الجديد فهو تمويل شخصي 30 راتب أي يحصل العميل على قرض بقيمة مالية تصل أضعاف راتبه بثلاثين مرة، مما يساعد الشخص على تلبية احتياجاته سواء لشراء مستلزمات أو لعمل مشروع ما يساعده في زيادة دخله ورفع مستوى المعيشة بشكل أفضل، وهذا النوع بصيعة تجارة الأسهم المحلية ومتاح قرض تجارة السلع و لسداد ديونك أو أقساطك أو متطلبات أسرتك والإنفاق على بيتك واولادك، ويوفر مصرف الراجحي عدة مميزات لعملائه الراغبين الحصول على تمويل بدون كفيل للسعوديين والمقيمين، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مزايا القرض الشخصي 30 راتب من بنك الراجحي:

القرض فوري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة السداد مريحة جداً تصل حتى 5 سنوات. متاح للنساء والرجال والمتقاعدين من السعوديين وغير السعوديين. البنك يعطي تأمين على الحياة في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله يتم الإعفاء من سداد القرض. تمويل شخصي سريع وميسر بأقل راتب شهري ممكن يبدأ من 2.000 ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض شخصي 30 راتب من بنك الراجحي: