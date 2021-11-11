- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث عروض الراجحي قرض شخصي 30 راتب بدون كفيل بأطول فترة سداد للمتقاعدين والمقيمين في المقال التالي
يفضل الكثير من المواطنين والمقيمين والمتقاعدين التعامل مع مصرف الراجحي لما له من مزايا عديدة فى تعاملاته مع عملائه وكما يقدم الكثير من العروض التمويلية المختلفة والتي تناسب جميع إحتياجات المواطنين، سواء في تمويل مشاريعهم أو أعباء الحياة اليومية، واليوم من خلال موقع ثقفني نقدم أحدث عروض بنك الراجحي التمويلية قرض شخصى 30 راتب بدون كفيل من بنك الراجحي حيث يشمل السعوديين والمقيمين والمتقاعدين الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، على حد سواء، فيما يقدم مصرف الراجحي تسهيلات عديدة في السداد وجدولة للأقساط بحيث يكون التمويل سهل للغاية دون عبئ وذلك من خلال تحديد قيمة القسط حسب الدخل الشهري، تختلف أنواع التمويلات في معايير الاستحقاق حسب الأحوال المالية لكل عميل و حسب نوع القرض، وعن القرض الجديد فهو تمويل شخصي 30 راتب أي يحصل العميل على قرض بقيمة مالية تصل أضعاف راتبه بثلاثين مرة، مما يساعد الشخص على تلبية احتياجاته سواء لشراء مستلزمات أو لعمل مشروع ما يساعده في زيادة دخله ورفع مستوى المعيشة بشكل أفضل، وهذا النوع بصيعة تجارة الأسهم المحلية ومتاح قرض تجارة السلع و لسداد ديونك أو أقساطك أو متطلبات أسرتك والإنفاق على بيتك واولادك، ويوفر مصرف الراجحي عدة مميزات لعملائه الراغبين الحصول على تمويل بدون كفيل للسعوديين والمقيمين، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مزايا القرض الشخصي 30 راتب من بنك الراجحي:
- القرض فوري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- فترة السداد مريحة جداً تصل حتى 5 سنوات.
- متاح للنساء والرجال والمتقاعدين من السعوديين وغير السعوديين.
- البنك يعطي تأمين على الحياة في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله يتم الإعفاء من سداد القرض.
- تمويل شخصي سريع وميسر بأقل راتب شهري ممكن يبدأ من 2.000 ريال سعودي.
شروط الحصول على قرض شخصي 30 راتب من بنك الراجحي:
- الدخول عبر الموقع الرئيسي لمصرف الراجحي تقديم طلب التمويل بدون كفيل عن طريق المرتب “وطني”.
- يشترط تحويل الراتب على البنك.
- تقديم تعريف بالراتب يشمل الدخل والبدلات إن وجدت وتاريخ التعيين في العمل.
- كما يشترط أن لا يقل الراتب عن 2.000 ريال للسعوديين والمقيمين 5.000 ريال.
- العمر ما بين 21 عام وحتى الـ60 عام وبالنسبة للمتقاعدين حتى عمر 70 سنة.
- لا يقل راتب المتقاعد 1.900 ريال.
- بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية.
- لابد أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنك.
- في حالة وجود استفسار يرجى التواصل عبر هاتف الراجحي 8001241222 أو 0096265633030.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احدث عروض الراجحي قرض شخصي 30 راتب بدون كفيل بأطول فترة سداد للمتقاعدين والمقيمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.