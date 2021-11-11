مباراة السعودية VS استراليا على SSC7 HD الرياضية السعودية المفتوحة والتي تقوم بنقل العديد من المباريات والبطولات التي تقوم الفرق السعودية والفريق القومي بالقيام بها ويتابعها الملايين من الشعب السعودي، وتقوم القناة اليوم الخميس في إطار تصفيات كاس أسيا في الموسم الكروي الأحدث 2021 حصرا على قنواتها.

مباراة السعودية VS استراليا على SSC7 HD الرياضية 11 نوفمبر تصفيات كأس آسيا 2021

وتقوم الفرق الأسيوية جميعها بالتسابق للانتهاء من المباريات المتبقية لديها وذلك استعدادا للتصفيات والتأهل لمونديال قطر 2022 والذي من المرتقب له أن ينطلق في نهاية ديسمبر وبداية يناير 2022، باشتراك الفرق المتأهلة من التصفيات إلى المونديال للتنافس على كاس العالم في العام المقبل وسط تنافس الفرق الإفريقية والاسيوية والأوروبية على حد سواء وجميع الدول المشتركة، وقد قام الفريق السعودي بالسفر إلى القارة الاسترالية للتخييم والتدريب وذلك استعدادا للمباراة المرتقبة غدا.

مباراة السعودية VS استراليا

يتم إقامة مباراة كل من المنتخب السعودي الوطني أمام نظيره الأسترالي الخميس في الحادي عشر من نوفمبر على الأراضي الاسترالية، ويكون المنتخب السعودي حاصلا في هذه المباراة على 12 نقطة بينما يكون الأسترالي حاصلا على 9 نقاط فقط في مباراة حماسية كبيرة يُرجى فيها فوز السعودي بعد الأداء المتميز الكبير في الموسم الكروي الجديد، وتأتي تلك المباراة ضمن إطار الجولة الخامسة من تصفيات الأمم الأسيوية المؤهلة لمباريات كأس العالم في قطر 2022، وفق التوقيت الخاص بكل من استراليا والسعودية وعدد من الدول العربية.

توقيت مباراة السعودية وأستراليا 11 نوفمبر

تقام المباراة في تمام الساعة 12:10 ظهرا بتوقيت المملكة ودولة قطر.

في الساعة 1:10 بالظهيرة بتوقيت سلطنة عمان وأبو ظبي.

في تمام الساعة 9:10 صباحا بتوقيت جرنتش.

تقام في الساعة 6:10 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة وكندا.

المباراة مباراة السعودية وأستراليا البطولة تصفيات الأمم الاسيوية المؤهلة لمونديال قطر. الموعد والتوقيت الخميس 11 نوفمبر 2021 الملعب ملعب ويسترن سيدني القنوات الناقلة قناة SSC7 HD الفضائية

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا